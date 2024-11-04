الجوير يكسر سيطرة النمور
التاريخ
11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN
- Al Watan)
كسر لاعب
الشباب، مصعب الجوير، السيطرة الاتحادية على جوائز الأفضلية التي تقدمها رابطة دوري المحترفين، لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد خلال الشهر، بعدما نجح في نيل جائزة أفضل لاعب واعد خلال أكتوبر الماضي، وتحديدًا عن الجولات من السادسة وحتى التاسعة، وهي المرة الثانية التي ينال فيها الجوير الجائزة، فيما سيطر الاتحاديون على الجوائز الثلاث الأخرى، إذ نال مدربه الفرنسي، لوران بلان، جائزة أفضل مدرب، وحصد لاعبه الفرنسي، موسى ديابي، جائزة أفضل لاعب، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لحارس مرمى العميد، الصربي بريدراغ رايكوفيتش.
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