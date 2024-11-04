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الجوير يكسر سيطرة النمور

11/4/2024 2:26:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كسر لاعب الشباب، مصعب الجوير، السيطرة الاتحادية على جوائز الأفضلية التي تقدمها رابطة دوري المحترفين، لأفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ولاعب واعد خلال الشهر، بعدما نجح في نيل جائزة أفضل لاعب واعد خلال أكتوبر الماضي، وتحديدًا عن الجولات من السادسة وحتى التاسعة، وهي المرة الثانية التي ينال فيها الجوير الجائزة، فيما سيطر الاتحاديون على الجوائز الثلاث الأخرى، إذ نال مدربه الفرنسي، لوران بلان، جائزة أفضل مدرب، وحصد لاعبه الفرنسي، موسى ديابي، جائزة أفضل لاعب، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى لحارس مرمى العميد، الصربي بريدراغ رايكوفيتش.

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