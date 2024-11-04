نجران والباحة الأقل مواقع تراثية مؤهلة للزيارة

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت منطقتا نجران والباحة أقل مناطق المملكة مواقع تراثية ثقافية مؤهلة للزيارة، خلال العام الماضي، وفاقت مواقع منطقة القصيم المؤهلة للزيارة، مواقع 4 مناطق مجتمعة؛ ممثلة في: الباحة، ونجران، ومكة المكرمة، وجازان بـ30%، في وقت تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب، كأكثر المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة بـ46%، تليها جازان بـ36%، ونجران بـ11%، والباحة أخيرا بـ7%.
تأهيل المواقع
كشف تقرير الحالة الثقافية للعام الماضي، ارتفاع عدد المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة 3 أضعاف، حيث بلغ إجمالي المواقع 175 موقعًا تراثيًا ثقافيًا، وتعمل المؤسسات المعنية بحماية التراث وإدارته على العناية بالمواقع الأثرية والتراثية، وتأهيلها لاستقبال الزوار بما يحقق صون التراث واستثماره في التنمية المستدامة، وتمثلت أبرز الجهود في: إتمام مشاريع التأهيل والترميم والتسوير لعدد من المواقع الأثرية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والرياض، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، ونشطت جهود الترميم والتأهيل في مواقع التراث العمراني؛ ممثلة في: ترميم قصر الملك عبدالعزيز في وادي الدواسر، وقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينة، وترميم وتأهيل موقع قصر إبراهيم التاريخي في الأحساء، وبيت السبيعي في شقراء، وقصر شذا في أبها، وميناء العقير في الأحساء، وترميم مسجد الجبري التاريخي في الأحساء، وتفعيل عدد من الأصول التراثية في ينبع التاريخية، وقصر البسام في القصيم.
الأكثر مواقع
استحوذت منطقة القصيم على النصيب الأكبر من المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة، حيث بلغ إجمالي المواقع التراثية الثقافية 30 موقعًا بـ17%، وحلت الجوف ثانيًا، بإجمالي 27 موقعًا بـ15%، وتساوت المنطقة الشرقية وحائل ثالثًا، بإجمالي 18 موقعًا لكل منهما بـ10.28%، وجاءت تبوك رابعًا، بإجمالي 17 موقعًا بـ10%، والرياض خامسًا، بإجمالي 16 موقعًا بـ9.14% والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 15 موقعًا بـ9%.
الأقل مواقع
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة، بموقعين اثنين بـ1.14%، وحلت نجران ثانيًا، بإجمالي 3 مواقع بـ2%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 6 مواقع بـ3%، وجازان رابعًا، بإجمالي 10 مواقع بـ6%، وعسير خامسًا، بإجمالي 13 موقعًا بـ7%.
نجران والباحة أقل المناطق مواقع تراثية مؤهلة للزيارة.
مواقع القصيم التراثية تفوق 4 مناطق مجتمعة.
175 موقعًا تراثيًا ثقافيًا مؤهلًا للزيارة.
نمو المواقع التراثية الثقافية 3 أضعاف.
%30 من المواقع المؤهلة للزيارة بالقصيم.
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