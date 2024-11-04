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نجران والباحة الأقل مواقع تراثية مؤهلة للزيارة

11/4/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقتا نجران والباحة أقل مناطق المملكة مواقع تراثية ثقافية مؤهلة للزيارة، خلال العام الماضي، وفاقت مواقع منطقة القصيم المؤهلة للزيارة، مواقع 4 مناطق مجتمعة؛ ممثلة في: الباحة، ونجران، ومكة المكرمة، وجازان بـ30%، في وقت تصدرت منطقة عسير مناطق الجنوب، كأكثر المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة بـ46%، تليها جازان بـ36%، ونجران بـ11%، والباحة أخيرا بـ7%.
تأهيل المواقع
كشف تقرير الحالة الثقافية للعام الماضي، ارتفاع عدد المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة 3 أضعاف، حيث بلغ إجمالي المواقع 175 موقعًا تراثيًا ثقافيًا، وتعمل المؤسسات المعنية بحماية التراث وإدارته على العناية بالمواقع الأثرية والتراثية، وتأهيلها لاستقبال الزوار بما يحقق صون التراث واستثماره في التنمية المستدامة، وتمثلت أبرز الجهود في: إتمام مشاريع التأهيل والترميم والتسوير لعدد من المواقع الأثرية في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والرياض، وتبوك، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، ونشطت جهود الترميم والتأهيل في مواقع التراث العمراني؛ ممثلة في: ترميم قصر الملك عبدالعزيز في وادي الدواسر، وقصر الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينة، وترميم وتأهيل موقع قصر إبراهيم التاريخي في الأحساء، وبيت السبيعي في شقراء، وقصر شذا في أبها، وميناء العقير في الأحساء، وترميم مسجد الجبري التاريخي في الأحساء، وتفعيل عدد من الأصول التراثية في ينبع التاريخية، وقصر البسام في القصيم.
الأكثر مواقع
استحوذت منطقة القصيم على النصيب الأكبر من المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة، حيث بلغ إجمالي المواقع التراثية الثقافية 30 موقعًا بـ17%، وحلت الجوف ثانيًا، بإجمالي 27 موقعًا بـ15%، وتساوت المنطقة الشرقية وحائل ثالثًا، بإجمالي 18 موقعًا لكل منهما بـ10.28%، وجاءت تبوك رابعًا، بإجمالي 17 موقعًا بـ10%، والرياض خامسًا، بإجمالي 16 موقعًا بـ9.14% والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 15 موقعًا بـ9%.
الأقل مواقع
حصدت منطقة الباحة أقل مناطق المملكة في المواقع التراثية الثقافية المؤهلة للزيارة، بموقعين اثنين بـ1.14%، وحلت نجران ثانيًا، بإجمالي 3 مواقع بـ2%، ومنطقة مكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 6 مواقع بـ3%، وجازان رابعًا، بإجمالي 10 مواقع بـ6%، وعسير خامسًا، بإجمالي 13 موقعًا بـ7%.
نجران والباحة أقل المناطق مواقع تراثية مؤهلة للزيارة.
مواقع القصيم التراثية تفوق 4 مناطق مجتمعة.
175 موقعًا تراثيًا ثقافيًا مؤهلًا للزيارة.
نمو المواقع التراثية الثقافية 3 أضعاف.
%30 من المواقع المؤهلة للزيارة بالقصيم.

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