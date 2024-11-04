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%58 التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق

11/4/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت وزارة البلديات والإسكان جهودها في معالجة التشوهات البصرية بمختلف مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي عناصر التشوهات البصرية التي عملت على معالجتها خلال العام الماضي 43 عنصرا، وتمت معالجة أكثر من 40 ألف بلاغ لتحسين المشهد الحضري، وبلغ إجمالي الشوارع التي تشرف عليها البلديات 570 ألف شارع، في وقت بلغت فيه التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق 58%، وإجمالي الأراضي التي اكتمل أو بدأ تطويرها، ودخلت حيز التداول 189 م2 في 18 مدينة سعودية.
1500 تدخل
كشف تقرير ((مدينتي))، الصادر عن وزارة البلديات والإسكان للعام الماضي، استهداف إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة، و1500 تدخل حضري على مستوى مناطق المملكة حتى عام 2030، التي تهدف إلى جعل 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة سعودية ملائمة للعيش في العالم، وتطوير ساحات عامة ذات طابع ثقافي واجتماعي ورياضي وترفيهي، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والجاذبية البصرية في المدن، وزيادة عدد الأنشطة الرياضية، وتعزيز مفهوم المدن الصحية، وتعزيز القطاع الترفيهي.
19 % خصخصة
بلغ إجمالي الخدمات البلدية التي تمت خصخصتها 19% من الخدمات البلدية، واستفادت 1.5 مليون أسرة سعودية من توفير السكنية والتمويلية، وتم دعم القروض العقارية لـ747 ألف أسرة، واستفادت 101 ألف أسرة من ((سكني))، وفاقت عقود الإيجار السكنية الموثقة عقود الإيجار التجارية، التي بلغت 6.6 مليون عقد إيجار سكني، مقابل 1.3 مليون عقد إيجار تجاري، وإشراف القطاع البلدي على 570 ألف شارع من خلال تقديم خدمات: الصيانة والنظافة والرصف والإنارة.
خصخصة وتطوير
%58 التكتلات العمرانية الحاضنة للحدائق
%19 خصخصة الخدمات البلدية
1500 تدخل حضري
معالجة 43 عنصرا من التشوهات البلدية
إنشاء وتطوير 7 آلاف حديقة
7 أهداف لمشروع تطوير الحدائق والمدن
570 ألف شارع يشرف عليها القطاع البلدي

MENAFN04112024000089011017ID1108849542

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