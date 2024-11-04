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متابعة أداء الأبناء في نور إلكترونيا

11/4/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أدرجت وزارة التعليم ميزة جديدة لنظام ((نور)) الإلكتروني، تمكن ولي الأمر من متابعة نسب تقدم الأبناء بشكل تفصيلي، مع مقارنة أداء الطالب في الفصل الدراسي الحالي بأدائه في الفصل والعام السابق. كما توضح الميزة الجديدة المعدل العام للطالب مقارنة بمتوسط طلاب الفصل وطلاب الصف الدراسي.
قبل اعتماد النتيجة
أبان تربويون وتربويات لـ((الوطن)) أن أبرز ما يميز الإضافة الجديدة هو أنها أتاحت لولي الأمر معرفة درجات الطالب في الاختبار النهائي حتى قبل اعتماد النتيجة النهائية في نظام ((نور)). ففور رصد درجة الاختبار النهائي لأي مادة من المواد الدراسية، يمكن لولي الأمر الاطلاع على الدرجة. كما يمكن الاطلاع على درجات الأعمال الفصلية من واجبات ومشاركة واختبارات قصيرة ومهام أدائية، وبالتالي يتمكن ولي الأمر من معرفة درجات أبنائه في ((نور)) أولًا بأول عند الرصد، ولن يتطلب الأمر الانتظار حتى إعلان النتيجة عقب اليوم الأخير للاختبارات النهائية، ويستطيع ذلك في تكرار ((تحديث)) الدخول إلى ((نور)).
تقدم واضح
أوضح التربيون أن ‏هذه الميزة لها إيجابيات عدة، حيث تمكن ولي الأمر من متابعة مستوى تقدم الطالب بشكل مستمر، وتوضح جوانب القوة والضعف لديه، لتقوم الأسرة بعد ذلك بدورها من خلال التحفيز في حال كان أداء الطالب في تقدم واضح أو التدخل لتدارك أي تقصير في حال كان أداء الطالب منخفضًا. كما يمكن لهذه الميزة أن تساعد الأسرة في إعداد جدول يومي للطالب، يتم من خلاله إعطاء المواد التي يظهر فيها الطالب تراجعًا أولوية ووقتا مناسبا للمذاكرة على حساب مواد أظهر فيها الطالب تقدمًا واضحًا.
تحدٍ جديد
أشار الخبراء إلى أنه مع وجود إيجابيات عدة للميزة الجديدة، فإنها قد تجعل الأسرة تواجه تحديًا جديدًا، فمعرفة الطالب درجته في أثناء فترة تأديته للاختبارات النهائية قد يكون لها أثر سلبي على نفسية الطالب في حال كانت درجته في أحد الاختبارات النهائية منخفضة، وعكس ما كان يأمل، وبالتالي قد يؤدي ذلك للتأثير على دافعية الطالب للإنجاز، واستعداده للاختبارات اللاحقة، مما قد يؤثر على أدائه العام، وبالتالي انخفاض مستواه. لذا قد يكون من الأفضل أن تكون هذه الميزة متاحة في حساب ولي الأمر فقط دون أن تظهر في حساب الطالب في نظام ((نور))، كي لا يكون لها أي أثر سلبي على الطالب.
خطوات للدخول على نظام ((نور))
. اختيار الطالب.
. اختيار نسبة تقدم الطالب.
. النزول لخانة معدل المواد.
. اختيار المادة.
. الضغط على عرض التفاصيل.

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