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الشورى يطالب بخفض تكلفة تمويل المنشآت

11/4/2024 2:26:08 PM
(MENAFN- Al Watan) طالب مجلس الشورى، اليوم، بتمكين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على بيانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع صندوق التنمية الوطني والجهات ذات العلاقة, لدراسة وتطوير المنتجات التمويلية، بما يتناسب مع حجم المنشآت الاقتصادية المستهدفة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
ودعا المجلس في قراره بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ابتكار الآليات والحلول المالية التي تسهم في خفض تكلفة التمويل المقدم من البنوك التجارية وشركات التمويل والقنوات الرقمية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, بما يتناسب مع حجم المنشأة وأصولها المالية.
وأكد المجلس بأن على البنك تطوير الآليات والإجراءات اللازمة التي تسهم في نقل أفضل التجارب العالمية ضمن الصناديق المُستثمَر بها، وبناء مؤشرات أداء لقياس أثرها على تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
إستراتيجية التصدير
وفي ذات الشأن، طالب الشورى بنك التصدير والاستيراد السعودي متابعة الإجراءات اللازمة لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتصدير.
ودعا المجلس في قراره البنك - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير سياسات متكاملة لإدارة المخاطر المباشرة وغير المباشرة بهدف المحافظة على مكتسبات البنك، مؤكدا بأن على البنك تطوير برامج ومنتجات نوعية لتمكين الصادرات السعودية من المنافسة في الأسواق الخارجية خاصةً القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة ما يسهم إيجابيًا في ميزان المدفوعات.
منتجات تمويلية للمتقاعدين
وفي سياق اقتصادي متصل، طالب أعضاء في مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية التي توفر اسكان مخصص لمنسوبيها، ودراسة ايجاد برامج إسكان على غرار برنامج تملك المنازل في شركة أرامكو. كما طالبوا بدراسة وضع حوافز تشجيعية للمسؤولية الاجتماعية، لتشجيع التوسع في طرح منتجات تمويلية للمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود لدعم تملكهم للمساكن.
وطالب الأعضاء أيضا الصندوق بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تخفيض أسعار المنتجات السكنية وهامش الربح للتمويل العقاري.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على مشروعين لمذكرة تفاهم وتعاون واتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودول شقيقة وصديقة في عدد من المجالات.

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