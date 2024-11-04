Wednesday, 06 November 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


100 مليار دولار حجم التجارة بين إفريقيا والهند

11/4/2024 2:25:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زادت معدلات التجارة بين إفريقيا والهند بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتقترب من 100 مليار دولار عام 2023، بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في القارة السمراء 75 مليار دولار، وذلك في ضوء استراتيجية الهند لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع الدول الإفريقية.

وقال شري بي كوماران، الأمين الخاص للعلاقات الاقتصادية وإدارة الشراكة التنموية بوزارة الخارجية الهندية، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين لعام 2023 أتاحت لها الفرصة لطرح قضايا الدول النامية، مما أدى إلى انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

موضوعات متعلقة مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الصين تزيد الضغوط على الأثرياء والشركات “تجارة ترامب” .. رهانات ومخاطر المستثمرين

وتعد مجموعة العشرين مجموعة متميزة من أقوى وأهم اقتصادات العالم، حيث تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.

وأكد كوماران – في تصريحات لصحيفة“ليدرشيب” النيجيرية – أن السياسة الخارجية للهند تجاه إفريقيا تعتمد على أربع ركائز تشمل الشراكة التنموية والتجارة والاستثمار والأمن، وتسترشد هذه الأولويات بمبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل.

وقال إن التعاون التنموي للهند يقوم على أساس التضامن مع الدول التي تشترك معها في التجارب والتحديات، مضيفًا أن نهج الهند في الشراكات التنموية يركز على الإنسان ويستجيب لاحتياجات الدول.

وأشار الأمين الخاص إلى أن محفظة المشاريع الهندية في إفريقيا تشمل العديد من المجالات الحيوية مثل تطوير وصيانة المرافق الحيوية التي تدعم النقل والطاقة، وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالحدود لتسهيل حركة السلع والركاب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهند بتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وبناء القدرات، والزراعة، والبنية التحتية الرقمية العامة.

MENAFN04112024000202011048ID1108849539

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث