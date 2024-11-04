100 مليار دولار حجم التجارة بين إفريقيا والهند

MENAFN - Al-Borsa News) زادت معدلات التجارة بين إفريقيا والهند بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتقترب من 100 مليار دولار عام 2023، بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في القارة السمراء 75 مليار دولار، وذلك في ضوء استراتيجية الهند لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع الدول الإفريقية.

وقال شري بي كوماران، الأمين الخاص للعلاقات الاقتصادية وإدارة الشراكة التنموية بوزارة الخارجية الهندية، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين لعام 2023 أتاحت لها الفرصة لطرح قضايا الدول النامية، مما أدى إلى انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.

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وتعد مجموعة العشرين مجموعة متميزة من أقوى وأهم اقتصادات العالم، حيث تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.

وأكد كوماران – في تصريحات لصحيفة“ليدرشيب” النيجيرية – أن السياسة الخارجية للهند تجاه إفريقيا تعتمد على أربع ركائز تشمل الشراكة التنموية والتجارة والاستثمار والأمن، وتسترشد هذه الأولويات بمبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل.

وقال إن التعاون التنموي للهند يقوم على أساس التضامن مع الدول التي تشترك معها في التجارب والتحديات، مضيفًا أن نهج الهند في الشراكات التنموية يركز على الإنسان ويستجيب لاحتياجات الدول.

وأشار الأمين الخاص إلى أن محفظة المشاريع الهندية في إفريقيا تشمل العديد من المجالات الحيوية مثل تطوير وصيانة المرافق الحيوية التي تدعم النقل والطاقة، وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالحدود لتسهيل حركة السلع والركاب.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهند بتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وبناء القدرات، والزراعة، والبنية التحتية الرقمية العامة.