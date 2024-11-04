100 مليار دولار حجم التجارة بين إفريقيا والهند

(MENAFN
- Al-Borsa News) زادت معدلات التجارة بين إفريقيا والهند بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتقترب من 100 مليار دولار عام 2023، بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في القارة السمراء 75 مليار دولار، وذلك في ضوء استراتيجية الهند لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع الدول الإفريقية.
وقال شري بي كوماران، الأمين الخاص للعلاقات الاقتصادية وإدارة الشراكة التنموية بوزارة الخارجية الهندية، إن رئاسة الهند لمجموعة العشرين لعام 2023 أتاحت لها الفرصة لطرح قضايا الدول النامية، مما أدى إلى انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.
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وتعد مجموعة العشرين مجموعة متميزة من أقوى وأهم اقتصادات العالم، حيث تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم.
وأكد كوماران – في تصريحات لصحيفة“ليدرشيب” النيجيرية – أن السياسة الخارجية للهند تجاه إفريقيا تعتمد على أربع ركائز تشمل الشراكة التنموية والتجارة والاستثمار والأمن، وتسترشد هذه الأولويات بمبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل.
وقال إن التعاون التنموي للهند يقوم على أساس التضامن مع الدول التي تشترك معها في التجارب والتحديات، مضيفًا أن نهج الهند في الشراكات التنموية يركز على الإنسان ويستجيب لاحتياجات الدول.
وأشار الأمين الخاص إلى أن محفظة المشاريع الهندية في إفريقيا تشمل العديد من المجالات الحيوية مثل تطوير وصيانة المرافق الحيوية التي تدعم النقل والطاقة، وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالحدود لتسهيل حركة السلع والركاب.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الهند بتنفيذ العديد من المشاريع في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، وبناء القدرات، والزراعة، والبنية التحتية الرقمية العامة.
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