البورصة تغلق على تراجع 0.59% بتداولات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، لينخفض المؤشر الرئيسى بنحو 0.59% خلال التعاملات، وسط قيم تداولات بلغت 4 مليارات جنيه.
وتراجع المؤشر فى جلسة الإثنين بنسبة 0.59% ليسجل 30650 نقطة، بينما أغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.34% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 8123 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.15% إلى 11320 نقطة.
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وتم التداول خلال تعاملات الإثنين على مليار سهم، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه من خلال 112 ألف عملية، من خلال التعامل على 213 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهماً، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 37 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.223 تريليون جنيه.
وتراجعت معظم الأسهم القيادية ليسجل ((أبوقير))، و((فورى))، و((البنك التجارى الدولى)) انخفاضاً بنسب 0.80% و0.88% و1% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 55.88 جنيه، و7.93 جنيه، و80.20 جنيه على التوالى، بينما صعدت بعض الأسهم ليسجل ((جهينة)) و((حديد عز)) ارتفاعاً بنسب 2.89% و0.82% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 31.65 جنيه، و111.26 جنيه على التوالى.
وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مطاحن مصر العليا)) بنسبة 16.4%، و((لوتس للتنمية))، و((بنك التعمير والإسكان)) بنسب 14.25% و10.05%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((العربية الإسلامية)) بنسبة 5.19%، و((الوطنية للإسكان))، و((جولدن تكس)) بنسب 3.97% و3.78%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 101 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 35 مليون جنيه و66 مليون جنيه على الترتيب.
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