البورصة تغلق على تراجع 0.59% بتداولات 4 مليارات جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، لينخفض المؤشر الرئيسى بنحو 0.59% خلال التعاملات، وسط قيم تداولات بلغت 4 مليارات جنيه.

وتراجع المؤشر فى جلسة الإثنين بنسبة 0.59% ليسجل 30650 نقطة، بينما أغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.34% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 8123 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.15% إلى 11320 نقطة.

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وتم التداول خلال تعاملات الإثنين على مليار سهم، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه من خلال 112 ألف عملية، من خلال التعامل على 213 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهماً، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 37 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.223 تريليون جنيه.

وتراجعت معظم الأسهم القيادية ليسجل ((أبوقير))، و((فورى))، و((البنك التجارى الدولى)) انخفاضاً بنسب 0.80% و0.88% و1% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 55.88 جنيه، و7.93 جنيه، و80.20 جنيه على التوالى، بينما صعدت بعض الأسهم ليسجل ((جهينة)) و((حديد عز)) ارتفاعاً بنسب 2.89% و0.82% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 31.65 جنيه، و111.26 جنيه على التوالى.

وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مطاحن مصر العليا)) بنسبة 16.4%، و((لوتس للتنمية))، و((بنك التعمير والإسكان)) بنسب 14.25% و10.05%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((العربية الإسلامية)) بنسبة 5.19%، و((الوطنية للإسكان))، و((جولدن تكس)) بنسب 3.97% و3.78%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 101 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 35 مليون جنيه و66 مليون جنيه على الترتيب.