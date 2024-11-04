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فودافون تنتهى من رقمنة 13 مستشفى تابعًا لـجامعة عين شمس

11/4/2024 2:25:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) انتهت شركة فودافون بالتعاون مع جامعة عين شمس وشركة الدلتا والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رقمنة 13 مستشفى جامعيًّا تابعًا لجامعة عين شمس.

قال محمود الخطيب، نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الأعمال، إن“فودافون بيزنس” تلعب دورًا حيويًّا فى رقمنة القطاع الصحى فى مصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى يعد عنصرًا أساسيًّا فى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع العمليات داخل المستشفيات.

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أضاف خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس أن رقمنة المستشفيات ساهمت فى تعزيز سرعة وصول الأطقم الطبية إلى بيانات المرضى وزيادة دقة التشخيص الطبى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
تابع الخطيب أن هذا التحول الرقمى يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يهدف إلى خدمة 10 ملايين مواطن سنويًّا، كما ساهم فى تحقيق وفورات مالية تجاوزت 50 مليون جنيه، مما يعزز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.

أشار إلى الحلول الذكية التى تقدمها فودافون بيزنس، والتى تتضمن خدمات التطبيب عن بُعد التى تُمكّن الأطباء من متابعة حالات المرضى باستمرار وإصدار تنبيهات فورية فى حالات الطوارئ، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع رؤية مصر 2030.

أوضح أن أكاديمية“فودافون بيزنس” للصحة الرقمية تدرب أكثر من 25 ألف موظف فى القطاع الصحى على استخدام أحدث الأنظمة الرقمية.

أكد الخطيب أن فودافون بيزنس ملتزمة بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لتحسين منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق تحوّل رقمى شامل ومستدام يخدم المجتمع المصرى بأفضل شكل ممكن.

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