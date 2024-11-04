فودافون تنتهى من رقمنة 13 مستشفى تابعًا لـجامعة عين شمس

(MENAFN
- Al-Borsa News) انتهت شركة فودافون بالتعاون مع جامعة
عين شمس وشركة الدلتا والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رقمنة 13 مستشفى
جامعيًّا تابعًا لجامعة عين شمس.
قال محمود الخطيب، نائب رئيس شركة فودافون مصر لقطاع الأعمال، إن“فودافون بيزنس” تلعب دورًا حيويًّا فى رقمنة القطاع الصحى فى مصر، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى يعد عنصرًا أساسيًّا فى تحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع العمليات داخل المستشفيات.
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أضاف خلال المائدة المستديرة التى عقدتها الشركة بالتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس أن رقمنة المستشفيات ساهمت فى تعزيز سرعة وصول الأطقم الطبية إلى بيانات المرضى وزيادة دقة التشخيص الطبى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى.
تابع الخطيب أن هذا التحول الرقمى يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يهدف إلى خدمة 10 ملايين مواطن سنويًّا، كما ساهم فى تحقيق وفورات مالية تجاوزت 50 مليون جنيه، مما يعزز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة.
أشار إلى الحلول الذكية التى تقدمها فودافون بيزنس، والتى تتضمن خدمات التطبيب عن بُعد التى تُمكّن الأطباء من متابعة حالات المرضى باستمرار وإصدار تنبيهات فورية فى حالات الطوارئ، بما يضمن تقديم رعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع رؤية مصر 2030.
أوضح أن أكاديمية“فودافون بيزنس” للصحة الرقمية تدرب أكثر من 25 ألف موظف فى القطاع الصحى على استخدام أحدث الأنظمة الرقمية.
أكد الخطيب أن فودافون بيزنس ملتزمة بتطوير شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لتحسين منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يعكس الرؤية المشتركة لتحقيق تحوّل رقمى شامل ومستدام يخدم المجتمع المصرى بأفضل شكل ممكن.
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