وزير الإسكان: مصر تقدم الدعم الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوزارة تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف الشربينى، خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار والتطوير الإقليمى بجمهورية سلوفاكيا، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة“الجيل الرابع”، وهى مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، فى مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محلياً.
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وأوضح الوزير، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.
وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقاً للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكداً أننا نستهدف حالياً مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، لزيادة فرص الاستثمار المباشر.
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