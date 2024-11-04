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وزير الإسكان: مصر تقدم الدعم الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر

11/4/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الوزارة تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف الشربينى، خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار والتطوير الإقليمى بجمهورية سلوفاكيا، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة“الجيل الرابع”، وهى مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، فى مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محلياً.

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وأوضح الوزير، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن.

وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقاً للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكداً أننا نستهدف حالياً مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، لزيادة فرص الاستثمار المباشر.

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