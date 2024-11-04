سوشيال إمباكت تتقدم بعرض للاستحواذ على سيرا والشطب من البورصة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت الرقابة المالية، عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة“سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد”، على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”.
وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن شراء حتى عدد 284.3 مليون سهم تمثل نسبة 48.78% من أسهم سيرا للتعليم بسعر شراء 15 جنيه للسهم، وذلك بشرط استجابة المساهمين بحيث تصل نسبة سوشيال إمباكت -مقدم العرض- إلى 75% على الأقل من إجمالي أسهم سيرا للتعليم.
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وفي حال أدت استجابة المساهمين أن تكون نسبة ملكية مقدم العرض أقل من 75% من إجمالي سيرا للتعليم، يجوز بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية شراء الأسهم المستجيبة أيًا كان عدد هذه الأسهم أو نسبتها.
وتضمن العرض شطب سيرا للتعليم -اختياريًا- من البورصة المصرية بموجب قرار من مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الشطب في حالة تملك 75% أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
وأوضح بيان الرقابة المالية، أنه إذ أسفر تنفيذ عرض الشراء في تغيير هكيل مليكة القاهرة للخدمات التعليمية المملوكة بنسبة 69.4% لشركة سيرا للتعليم -المستهدفة بالعرض- فسوف تتمثل لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المالية بالتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم القاهرة للخدمات التعليمية المقيدة في البورصة المصرية.
وعينت شركة سيرا للتعليم“إى أف جى هيرميس” مستشارًا ماليًا فى عرض الاستحواذ الذى تلقته من شركة سوشيال إمباكت كابيتال التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، والذى يهدف لزيادة حصة الجانب السعودى فى الشركة من 51% حاليًا إلى ما بين 75% و100%.
ويلعب مكتب“وايت أند كيس” مستشارًا قانونيًا لها، فيما عين الجانب السعودى مكتبا“معتوق بسيونى والحناوى”و”آلين أند أوفري” مستشارين قانونيين للصفقة، و”روتشيلد” مستشارًا ماليًا.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للاستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وبحد أدنى 75%.
وكانت قررت الرقابة المالية، مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 11 أغسطس الجاري.
وارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بنسبة 27.3% خلال النصف الأول، لتصل 298.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 234.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي لتصل 2.034 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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