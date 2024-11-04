سوشيال إمباكت تتقدم بعرض للاستحواذ على سيرا والشطب من البورصة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت الرقابة المالية، عن إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة“سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد”، على أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم”.

وأوضحت الرقابة المالية، أن العرض يتضمن شراء حتى عدد 284.3 تمثل نسبة 48.78% من أسهم سيرا للتعليم بسعر شراء 15 جنيه للسهم، وذلك بشرط استجابة المساهمين بحيث تصل نسبة سوشيال إمباكت -مقدم العرض- إلى 75% على الأقل من إجمالي أسهم سيرا للتعليم.

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وفي حال أدت استجابة المساهمين أن تكون نسبة ملكية مقدم العرض أقل من 75% من إجمالي سيرا للتعليم، يجوز بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية شراء الأسهم المستجيبة أيًا كان عدد هذه الأسهم أو نسبتها.

وتضمن العرض شطب سيرا للتعليم -اختياريًا- من البورصة المصرية بموجب قرار من مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الشطب في حالة تملك 75% أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأوضح بيان الرقابة المالية، أنه إذ أسفر تنفيذ عرض الشراء في تغيير هكيل مليكة القاهرة للخدمات التعليمية المملوكة بنسبة 69.4% لشركة سيرا للتعليم -المستهدفة بالعرض- فسوف تتمثل لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المالية بالتقدم بعرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم القاهرة للخدمات التعليمية المقيدة في البورصة المصرية.

وعينت شركة سيرا للتعليم“إى أف جى هيرميس” مستشارًا ماليًا فى عرض الاستحواذ الذى تلقته من شركة سوشيال إمباكت كابيتال التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، والذى يهدف لزيادة حصة الجانب السعودى فى الشركة من 51% حاليًا إلى ما بين 75% و100%.

ويلعب مكتب“وايت أند كيس” مستشارًا قانونيًا لها، فيما عين الجانب السعودى مكتبا“معتوق بسيونى والحناوى”و”آلين أند أوفري” مستشارين قانونيين للصفقة، و”روتشيلد” مستشارًا ماليًا.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للاستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وبحد أدنى 75%.

وكانت قررت الرقابة المالية، مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 11 أغسطس الجاري.

وارتفعت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية“سيرا للتعليم” بنسبة 27.3% خلال النصف الأول، لتصل 298.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 234.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي لتصل 2.034 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.