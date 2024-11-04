تباين مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيفسر عنها، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة من خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
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وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم“الرياض” الرئيسي اليوم منخفضًا 8.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12039.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 647 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 765.32 نقطة ليقفل عند مستوى 28062.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.
وفي البحرين، أنهى مؤشر البحرين العام ومؤشر البحرين الإسلامي تعاملاتهما على ارتفاع، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.019.29 بارتفاع 0.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.
كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 793.32 بارتفاع 1.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق..وقد تركز نشاط المستثمرين بالتداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 77.78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
وفي قطر، أنهى مؤشر الدوحة، جلسة تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 37.81 نقطة أي بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10545.40 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 197 مليونا و403 آلاف و638 سهما بقيمة 405 ملايين و233 ألفا و844.234 ريال؛ نتيجة تنفيذ 12878 صفقة في جميع القطاعات.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و847 مليونا و881 ألفا و15.860 ريال قياسًا بـ624 مليارا و235 مليونا و977 ألفا و607.010 ريال، في الجلسة السابقة.
وفي الكويت، أنهت تعاملات البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7.42 نقطة بنسبة 0.10% ليبلغ مستوى 7124.10 نقطة، وتم تداول 281.6 مليون سهم عبر 15055 صفقة نقدية بقيمة 50.4 مليون دينار (153.7 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37.36 نقطة بنسبة 0.58% ليبلغ مستوى 6439.85 نقطة من خلال تداول 185.4مليون سهم عبر 8963 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار (72.2مليون دولار) .
وفي عمان، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة“مسقط 30” تعاملات اليوم، متراجعًا 0.62% بإقفاله عند مستوى 4718.17 نقطة، خاسرًا 29.26 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس.
وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين الخدمات والمالي، وهبط الأول بنسبة 0.97%، مع تقدم سهم“سيمبكورب صلالة” على المتراجعين اليوم بنسبة 7.27% وتراجع“النفط” العمانية بنسبة 5.66%..وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 27.07 مليون ورقة مالية مقابل 22.13 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وفي الإمارات، في الوقت الذي تتجه أنظار المستثمرين في أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الجاري 4 أحداث مهمة في مقدمتها إعلان المزيد من نتائج أعمال الشركات المدرجة عن أول تسعة أشهر من عام 2024، للبحث عن فرص بالأسواق في القطاعات الرابحة.
كما يراقب المستثمرون بالعالم وعربيًا وبالإمارات أيضًا ثلاثة أحداث أيضاً مهمة وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيفسر عنها، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة من خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وكانت أسواق الأسهم المحلية قد حققت مكاسب بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء الأسهم القيادية بالقطاعات الرئيسة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ3.17%، وارتفع مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” بنس
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