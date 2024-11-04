تباين مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم الاثنين ما بين ارتفاع وتراجع، واستردت بعض المؤشرات جزءًا من خسائرها التي منيت بها الأيام الماضية؛ بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأثرت عمليات البيع والشراء وسط توجهات مختلفة من المستثمرين بالأسواق بالنسبة للأسهم القيادية التي تؤثر في اتجاهات السوق، حيث ينتظر المستثمرون نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيفسر عنها، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة من خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

موضوعاتمؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الصين تزيد الضغوط على الأثرياء والشركات “تجارة ترامب” .. رهانات ومخاطر المستثمرين

وفي السعودية، أغلق مؤشر الأسهم“الرياض” الرئيسي اليوم منخفضًا 8.95 نقطة ليقفل عند مستوى 12039.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 647 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 765.32 نقطة ليقفل عند مستوى 28062.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 93 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين سهم.

وفي البحرين، أنهى مؤشر البحرين العام ومؤشر البحرين الإسلامي تعاملاتهما على ارتفاع، حيث أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.019.29 بارتفاع 0.44 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال.

كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 793.32 بارتفاع 1.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق..وقد تركز نشاط المستثمرين بالتداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 77.78% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

وفي قطر، أنهى مؤشر الدوحة، جلسة تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 37.81 نقطة أي بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10545.40 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 197 مليونا و403 آلاف و638 سهما بقيمة 405 ملايين و233 ألفا و844.234 ريال؛ نتيجة تنفيذ 12878 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارا و847 مليونا و881 ألفا و15.860 ريال قياسًا بـ624 مليارا و235 مليونا و977 ألفا و607.010 ريال، في الجلسة السابقة.

وفي الكويت، أنهت تعاملات البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 7.42 نقطة بنسبة 0.10% ليبلغ مستوى 7124.10 نقطة، وتم تداول 281.6 مليون سهم عبر 15055 صفقة نقدية بقيمة 50.4 مليون دينار (153.7 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37.36 نقطة بنسبة 0.58% ليبلغ مستوى 6439.85 نقطة من خلال تداول 185.4مليون سهم عبر 8963 صفقة نقدية بقيمة 23.7 مليون دينار (72.2مليون دولار) .

وفي عمان، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة“مسقط 30” تعاملات اليوم، متراجعًا 0.62% بإقفاله عند مستوى 4718.17 نقطة، خاسرًا 29.26 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة أمس.

وتأثر المؤشر العام بتراجع القطاعين الخدمات والمالي، وهبط الأول بنسبة 0.97%، مع تقدم سهم“سيمبكورب صلالة” على المتراجعين اليوم بنسبة 7.27% وتراجع“النفط” العمانية بنسبة 5.66%..وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 27.07 مليون ورقة مالية مقابل 22.13 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وفي الإمارات، في الوقت الذي تتجه أنظار المستثمرين في أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الجاري 4 أحداث مهمة في مقدمتها إعلان المزيد من نتائج أعمال الشركات المدرجة عن أول تسعة أشهر من عام 2024، للبحث عن فرص بالأسواق في القطاعات الرابحة.

كما يراقب المستثمرون بالعالم وعربيًا وبالإمارات أيضًا ثلاثة أحداث أيضاً مهمة وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سيفسر عنها، إضافة للتوجهات الجديدة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة من خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وكانت أسواق الأسهم المحلية قد حققت مكاسب بلغت حوالي 50 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بأداء الأسهم القيادية بالقطاعات الرئيسة، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ3.17%، وارتفع مؤشر“فوتسي” سوق أبوظبي العام“فادجي” بنس