18 نوفمبر.. نهاية حق توزيع 7 جنيهات لسهم مصر للألومنيوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر للألومنيوم، بإغلاق جلسة 18 نوفمبر الجاري.

وتقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (22) بواقع 7 جنيهات للسهم الواحد وذلك اعتباراً من21 نوفمبر 2024.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر للألومنيوم”، رفع قيمة الكوبون نقدي إلى 7 جنيهات للسهم، بدلًا من القيمة المقترحة من مجلس الإدارة والبالغة 3 جنيهات، وذلك بعد إضافة أرباح مرحلة من أعوام سابقة.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

كما وافقت العمومية على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين في الشركة بمبلغ 14.33 مليون جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة“مصر للألومنيوم”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة“مصر للألومنيوم” بنسبة 152% خلال العام المالي الماضي، لتصل 9.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.