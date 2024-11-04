18 نوفمبر.. نهاية حق توزيع 7 جنيهات لسهم مصر للألومنيوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة
أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر للألومنيوم، بإغلاق جلسة 18 نوفمبر الجاري.
وتقرر توزيع كوبون مصر للألومنيوم رقم (22) بواقع 7 جنيهات للسهم الواحد وذلك اعتباراً من21 نوفمبر 2024.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“مصر للألومنيوم”، رفع قيمة الكوبون نقدي إلى 7 جنيهات للسهم، بدلًا من القيمة المقترحة من مجلس الإدارة والبالغة 3 جنيهات، وذلك بعد إضافة أرباح مرحلة من أعوام سابقة.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
كما وافقت العمومية على مساهمة الشركة في صندوق التأمين الخاص بالعاملين في الشركة بمبلغ 14.33 مليون جنيه خلال العام المالي 2023- 2024.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة“مصر للألومنيوم”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة“مصر للألومنيوم” بنسبة 152% خلال العام المالي الماضي، لتصل 9.32 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.69 مليار جنيه في العام المالي المقارن.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 32.81 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.04 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
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