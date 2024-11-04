مناطق المقاومة تدفع مؤشرات البورصة للتراجع فى تعاملات الاثنين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تشهد مؤشرات البورصة
المصرية حالة من تجميع السيولة تمهيدًا لكسر مستوى المقاومة العنيد عند 31 ألف نقطة
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فى جلسة الإثنين بنسبة 0.59% ليسجل 30650 نقطة، بينما أغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.34% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 8123 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.15% إلى 11320 نقطة.
موضوعات متعلقة
18 نوفمبر.. نهاية حق توزيع 7 جنيهات لسهم“مصر للألومنيوم” “سوشيال إمباكت” تتقدم بعرض للاستحواذ على“سيرا” والشطب من البورصة البورصة تغلق على تراجع 0.59% بتداولات 4 مليارات جنيه جوهر: نصيحة بفتح مراكز شرائية عند مستوى الدعم الرئيسي 30500
ورجح عصام جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 31050 نقطة، وباختراقها ينطلق المؤشر صعودًا حتى قمته التاريخية عند 34450 نقطة على المدى القصير، وصولًا لمستوى 39-40 ألف نقطة على المدى المتوسط.
وتابع جوهر، ان أغلب الأسهم بالسوق حاليا تشهد حالة صعود، إلا أن بعض الأسهم القيادية مثل“التجارى الدولى” و”طلعت مصطفى” فى حالة تجميع مما دفع المؤشر للتحرك فى النطاق العرضى، موضحا أن هناك أسهم تتحرك بإيجابية كـ”التوفيق للتأجير التمويلى” و”فورى”و”إى فاينانس”.
ونصح المستثمرين بفتح مراكز شرائية جديدة قرب منطقة الدعم القوية عند 30500 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات الإثنين على مليار سهم، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه من خلال 112 ألف عملية، من خلال التعامل على 213 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهماً، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 37 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.223 تريليون جنيه. فهمى: المؤشر يشهد حركة تصحيحية كلما اقترب من منطقة 30700 نقطة
توقع أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة 31050 نقطة، وباختراقها يستكمل المؤشر رحلة صعوده نحو مستوى 32200 نقطة.
وأوضح فهمى، أن المؤشر حاليًا يحاول اختبار منطقة المقاومة الهامة وكلما اقترب منها شهد حركة تصحيحية تدفعه للتراجع قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 30500 نقطة.
وأشار إلى أن أفضل الأوراق أداءً خلال الفترة الحالية“أوراسكوم للتنمية” و”عتاقة” و”ماكرو جروب” و”دايس” و”أبوظبى”.
وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مطاحن مصر العليا)) بنسبة 16.4%، و((لوتس للتنمية))، و((بنك التعمير والإسكان)) بنسب 14.25% و10.05%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((العربية الإسلامية)) بنسبة 5.19%، و((الوطنيةللإسكان))، و((جولدن تكس)) بنسب 3.97% و3.78%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 101 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 35 مليون جنيه و66 مليون جنيه على الترتيب.
MENAFN04112024000202011048ID1108849531