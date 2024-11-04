مناطق المقاومة تدفع مؤشرات البورصة للتراجع فى تعاملات الاثنين

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد مؤشرات المصرية حالة من تجميع السيولة تمهيدًا لكسر مستوى المقاومة العنيد عند 31 ألف نقطة

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية فى جلسة الإثنين بنسبة 0.59% ليسجل 30650 نقطة، بينما أغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.34% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.04% إلى 8123 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.15% إلى 11320 نقطة.

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ورجح عصام جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 31050 نقطة، وباختراقها ينطلق المؤشر صعودًا حتى قمته التاريخية عند 34450 نقطة على المدى القصير، وصولًا لمستوى 39-40 ألف نقطة على المدى المتوسط.

وتابع جوهر، ان أغلب الأسهم بالسوق حاليا تشهد حالة صعود، إلا أن بعض الأسهم القيادية مثل“التجارى الدولى” و”طلعت مصطفى” فى حالة تجميع مما دفع المؤشر للتحرك فى النطاق العرضى، موضحا أن هناك أسهم تتحرك بإيجابية كـ”التوفيق للتأجير التمويلى” و”فورى”و”إى فاينانس”.

ونصح المستثمرين بفتح مراكز شرائية جديدة قرب منطقة الدعم القوية عند 30500 نقطة.

وتم التداول خلال تعاملات الإثنين على مليار سهم، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه من خلال 112 ألف عملية، من خلال التعامل على 213 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهماً، وتراجعت أسعار 107 أسهم، فى حين استقرت أسعار 37 سهماً دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.223 تريليون جنيه.

توقع أحمد فهمى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة مقاومة 31050 نقطة، وباختراقها يستكمل المؤشر رحلة صعوده نحو مستوى 32200 نقطة.

وأوضح فهمى، أن المؤشر حاليًا يحاول اختبار منطقة المقاومة الهامة وكلما اقترب منها شهد حركة تصحيحية تدفعه للتراجع قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 30500 نقطة.

وأشار إلى أن أفضل الأوراق أداءً خلال الفترة الحالية“أوراسكوم للتنمية” و”عتاقة” و”ماكرو جروب” و”دايس” و”أبوظبى”.

وجاء أكثر الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة ((مطاحن مصر العليا)) بنسبة 16.4%، و((لوتس للتنمية))، و((بنك التعمير والإسكان)) بنسب 14.25% و10.05%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضاً خلال الجلسة ((العربية الإسلامية)) بنسبة 5.19%، و((الوطنيةللإسكان))، و((جولدن تكس)) بنسب 3.97% و3.78%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع بصافى 101 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 35 مليون جنيه و66 مليون جنيه على الترتيب.