مبيعات راميدا تقفز بواقع 119% خلال سبتمبر الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت شركة“العاشر من رمضان للصناعات- راميدا” أداءها القوى، حيث نجحت الشركة فى تحقيق طفرة قياسية ونموًا ملحوظًا في مبيعات شهر سبتمبر من عام 2024، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على نمو إيرادات الشركة وسينعكس بالإيجاب على مؤشراتها المالية.

حققت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة سنوية بلغت 119% خلال شهر سبتمبر من عام 2024، وذلك مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، في حين أن السوق حقق زيادة بنسبة 50% في نفس الفترة.

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وتأتي هذه الطفرة فى مبيعات شركة“راميدا” في إشارة قوية بأن الشركة قادرة على مواصلة النمو رغم التحديات التشغيلية المحيطة، وأن الأداء القوي الذي حققته راميدا خلال النصف الأول من العام على صعيدي الإيرادات ومستويات الربحية يؤكد على سلامة أنشطة وعمليات الشركة في قطاع الصناعات الدوائية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية وسط التحديات المختلفة.

واستشرافًا للمستقبل، تعكف الشركة على تعظيم مساهمة المنتجات الدوائية في نموّ الإيرادات، ودراسة وتقييم فرص الاستحواذ الجذّابة التي تساهم في تحقيق التكامل مع محفظة المنتجات الحالية وتنويع مصادر الإيرادات. مع التزام الشركة بالحفاظ على مستويات الربحية بصورة تثمر عن تحقيق أهداف النمو المخططة.

وأعلنت راميدا مؤخرًا عن استحواذ استراتيجي لتحقيق نمو محفظة الشركة من خلال شراء أدوية قائمة لها ثقل في السوق وتركز على علاج الأمراض المزمنة. وأكدت الشركة ثقتها أن المنتج قادر علي المساهمة بحوالي 10٪ من مبيعات راميدا السنوية في عام 2025، مما يرفع نسبة إيرادات أدوية علاج الأمراض المزمنة إلى أكثر من 60٪ من الإيرادات الإجمالية.

وستواصل راميدا البحث عن المزيد من عمليات الاستحواذ، مع التركيز على الفرص الكبيرة في مجال أدوية علاج الأمراض المزمنة، وهي شريحة تتوافق تمامًا مع استراتيجية النمو للشركة.

ومن المتوقع أن تواصل راميدا تحقيق استراتيجية الاستحواذ وتؤكد ثقتها من قدرتها على تكرار نجاحها السابق في الاستحواذ على أدوية بأسعار تنافسية تولد قيمة ملموسة ونموًا مستدامًا في الأشهر و السنين المقبلة.

وأطلقت رميدا مؤخرًا شركة تابعة لها باسم“جلو” لتختص في تطوير وإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على ان يتم إطلاق المنتجات في السوق بحلول شهر يناير 2025 ويُعد تأسيس شركة“جلو” دليلاً على الرؤية الاستراتيجية لراميدا والتزامها بالتوسع في قطاعات جديدة مربحة وتقديم قيمة أفضل للمساهمين.

ستمثل هذه المنتجات دخول راميدا إلى سوق ذو هامش ربح مرتفع وإمكانات نمو كبيرة، مما يضمن أن تلبي منتجات راميدا مجموعة واسعة من احتياجات السوق وتساهم بشكل إيجابي في نمو راميدا والسوق المصري بشكل عام.

ومازالت شركة“راميدا” تواصل سلسلة نجاحاتها فيما يتعلق بتحقيق إيرادات قوية، بدعم من مواصلة التركيز على تعظيم القيمة من المجالات العلاجية الرئيسية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المنتجات التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.



