مبيعات راميدا تقفز بواقع 119% خلال سبتمبر الماضى

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- Al-Borsa News) واصلت شركة“العاشر من رمضان للصناعات- راميدا” أداءها القوى، حيث نجحت الشركة فى تحقيق طفرة قياسية ونموًا ملحوظًا في مبيعات شهر سبتمبر من عام 2024، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على نمو إيرادات الشركة وسينعكس بالإيجاب على مؤشراتها المالية.
حققت مبيعات شركة“راميدا” نمواً كبيراً بزيادة سنوية بلغت 119% خلال شهر سبتمبر من عام 2024، وذلك مقارنة بما حققته الشركة من مبيعات خلال شهر سبتمبر من العام الماضى، في حين أن السوق حقق زيادة بنسبة 50% في نفس الفترة.
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وتأتي هذه الطفرة فى مبيعات شركة“راميدا” في إشارة قوية بأن الشركة قادرة على مواصلة النمو رغم التحديات التشغيلية المحيطة، وأن الأداء القوي الذي حققته راميدا خلال النصف الأول من العام على صعيدي الإيرادات ومستويات الربحية يؤكد على سلامة أنشطة وعمليات الشركة في قطاع الصناعات الدوائية وقدرتها على تحقيق نتائج إيجابية وسط التحديات المختلفة.
واستشرافًا للمستقبل، تعكف الشركة على تعظيم مساهمة المنتجات الدوائية في نموّ الإيرادات، ودراسة وتقييم فرص الاستحواذ الجذّابة التي تساهم في تحقيق التكامل مع محفظة المنتجات الحالية وتنويع مصادر الإيرادات. مع التزام الشركة بالحفاظ على مستويات الربحية بصورة تثمر عن تحقيق أهداف النمو المخططة.
وأعلنت راميدا مؤخرًا عن استحواذ استراتيجي لتحقيق نمو محفظة الشركة من خلال شراء أدوية قائمة لها ثقل في السوق وتركز على علاج الأمراض المزمنة. وأكدت الشركة ثقتها أن المنتج قادر علي المساهمة بحوالي 10٪ من مبيعات راميدا السنوية في عام 2025، مما يرفع نسبة إيرادات أدوية علاج الأمراض المزمنة إلى أكثر من 60٪ من الإيرادات الإجمالية.
وستواصل راميدا البحث عن المزيد من عمليات الاستحواذ، مع التركيز على الفرص الكبيرة في مجال أدوية علاج الأمراض المزمنة، وهي شريحة تتوافق تمامًا مع استراتيجية النمو للشركة.
ومن المتوقع أن تواصل راميدا تحقيق استراتيجية الاستحواذ وتؤكد ثقتها من قدرتها على تكرار نجاحها السابق في الاستحواذ على أدوية بأسعار تنافسية تولد قيمة ملموسة ونموًا مستدامًا في الأشهر و السنين المقبلة.
وأطلقت رميدا مؤخرًا شركة تابعة لها باسم“جلو” لتختص في تطوير وإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة على ان يتم إطلاق المنتجات في السوق بحلول شهر يناير 2025 ويُعد تأسيس شركة“جلو” دليلاً على الرؤية الاستراتيجية لراميدا والتزامها بالتوسع في قطاعات جديدة مربحة وتقديم قيمة أفضل للمساهمين.
ستمثل هذه المنتجات دخول راميدا إلى سوق ذو هامش ربح مرتفع وإمكانات نمو كبيرة، مما يضمن أن تلبي منتجات راميدا مجموعة واسعة من احتياجات السوق وتساهم بشكل إيجابي في نمو راميدا والسوق المصري بشكل عام.
ومازالت شركة“راميدا” تواصل سلسلة نجاحاتها فيما يتعلق بتحقيق إيرادات قوية، بدعم من مواصلة التركيز على تعظيم القيمة من المجالات العلاجية الرئيسية، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المنتجات التي استحوذت عليها الشركة مؤخرًا.
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