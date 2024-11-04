التنمية المحلية تعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية اللامركزية الخميس المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نائب التنمية المحلية للمشروعات القومية الدكتور هشام الهلباوي أن مصر سوف تطلق في السابع من نوفمبر الحالي، الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية.

وخلال جلسة (ملتقى الحكومات المحلية والإقليمية) على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي (ووف 12)، والذى انطلقت فعالياته اليوم /الإثنين/ تحت شعار (كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة)، دعا الهلباوي، جميع المهتمين والمشاركين للانضمام إلى هذا الحدث المهم لتعزيز الإدارات المحلية وتمكينها، معربا عن تطلعه لأن تكون جمعية الحكومات المحلية والإقليمية بمثابة حلقة وصل بين المواطنين وصانعي القرار كونها الأقدر عن تنسيق حلول مبتكرة تتناسب مع المجتمع المحلي.

موضوعاتمبيعات“راميدا” تقفز بواقع 119% خلال سبتمبر الماضى “فودافون” تنتهى من رقمنة 13 مستشفى تابعًا لـ”جامعة عين شمس” “ضمان”: مصر ضمن 5 دول عربية استقطبت 765 مشروعا أجنبيا فى البنية التحتية

وأكد أن التحديات التي واجهتها المجتمعات على مدى الأعوام الماضية مثل تغير المناخ وغيرها تتطلب استجابة فعالة تتضمن دعم وتمكين الحكومات المحلية بما يتيح لها القيام بوظيفتها بكفاءة.

وأوضح أن المنتدى يعد فرصة حيوية لتعزيز الجهود الدولية للتنمية الحضرية المستدامة، حيث لا تمثل جمعية الحكومات المحلية والإقليمية صوت الحكومات فحسب بل هي أيضا تمثل عنصرا محوريا لتعزيز وتفعيل الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق متطلبات الشعوب كافة مما يساهم في بناء مجتمعات متوازنة ومستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بجد على تحقيق تكامل بين الحكومة المحلية والمركزية للتصدي للتحديات المتعددة التي تواجهها وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع الخاص لجعل المجتمع أكثر شمولية ومرونة وتكيف لتحقيق أثر ملموس على المجتمعات المحلية.

كما أوضح الدكتور هشام أن التحول نحو اللامركزية يعتبر الوسيلة المثلى لتحقيق جودة المجتمعات، ومساعدة الحكومة المصرية على النهوض بالمجتمعات الحضرية، حيث تعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية عن طريق ثلاثة محاور متكاملة لتحقيق العدالة المجتمعية الأساسية في مجتمعنا حاليا، أولها تعزيز التنمية المحلية والحضرية والتركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل المجتمعات المحلية.

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالنهوض بالتنمية الإقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز أواصر الشراكات مع القطاع الخاص لخلق بيئة مستدامة، في حين يتضمن المحور الثالث تعزيز القطاع المالي لضمان توزيع عادل للاستثمارات وتمكين الوحدات الإدارية من الموارد المالية المختلفة بشفافية وفاعلية لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وأشار إلى أن تلك المحاور تشكل أساسا قويا لدعم الحكومات المحلية وتمكينها؛ مما يعزز مصر بين المجتمعات المستدامة، حيث أن البلاد سوف تركز جهودنا في المرحلة القادمة على السياسات التنموية وربطها على المستوى المحلي حيث أن تحويل تلك الأهداف إلى برامج عمل للحكومات المحلية يمثل تحديا كبيرا.

وسلط الدكتور هشام الضوء على أن بناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاء أكبر في تقديم الخدمات يكون أساسها المواطن والمجتمعات المحلية وذلك لتمكين الإدارات المحلية نحو تحقيق العدالة والتنمية والاستقرار المستدام.

واختتم كلمته بأن المنتدى الحضري العالمي يمثل منصة فعالة للاستجابة للمطالب المحلية وتعزيز العمل المحلي وتمويل المتطلبات المستدامة، معربا عن أمله بأن تتحول المناقشات الناتجة عن المنتدى إلى خطوات ملموسة لإشراك جميع الفئات في عملية صنع القرار وتحويل شعار (كل شيء يبدأ محليا) إلى واقعا ملموسا.