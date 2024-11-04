ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى خلال ما يُقارب العام، مع تصاعد الواردات من الدول الأوروبية المجاورة في ظل تعهدات الحكومة البريطانية بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وصعدت العقود الآجلة للكهرباء تسليم اليوم التالي بنسبة 9% إلى 115.91 جنيه إسترليني لكل ميجاواط/ ساعة خلال تعاملات الاثنين.
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وتعهدت الحكومة البريطانية بخفض أسعار فواتير الطاقة بالنسبة للمستهلكين، وذلك من خلال الاعتماد على الواردات من الدول المجاورة فضلًا عن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما واجه انتقادات من قبل جمعيات الطاقة المتختلفة.
وقال“توم جريتريكس” الرئيس التنفيذي لـ“جمعية الصناعة النووية” في بريطانيا لوكالة“بلومبرج”:“لا يمكن الاعتماد على دول أخرى لاستمرار عمل نظام الطاقة، ومن غير المنطقي ترك مستقبل الكهرباء في البلاد تحت أيديهم”.
وبحسب بيانات الجمعية، شكلت الطاقة المستوردة 16% من إجمالي الإمدادات داخل المملكة المتحدة خلال سبتمبر، بفضل شراء 61 ميجاواط من الطاقة النووية من فرنسا، فضلًا عن استيراد كمية كبيرة من النرويج.
فيما ارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية بنسبة 6.9% إلى 115.32 يورو لكل ميجاواط ساعة، وصعدت نظيرتها الألمانية بنسبة 31% إلى 164.79 يورو.
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