ارتفاع أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة لأعلى مستوى خلال ما يُقارب العام، مع تصاعد الواردات من الدول الأوروبية المجاورة في ظل تعهدات الحكومة البريطانية بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وصعدت العقود الآجلة للكهرباء تسليم اليوم التالي بنسبة 9% إلى 115.91 جنيه إسترليني لكل ميجاواط/ ساعة خلال تعاملات الاثنين.

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وتعهدت الحكومة البريطانية بخفض أسعار فواتير الطاقة بالنسبة للمستهلكين، وذلك من خلال الاعتماد على الواردات من الدول المجاورة فضلًا عن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وهو ما واجه انتقادات من قبل جمعيات الطاقة المتختلفة.

وقال“توم جريتريكس” الرئيس التنفيذي لـ“جمعية الصناعة النووية” في بريطانيا لوكالة“بلومبرج”:“لا يمكن الاعتماد على دول أخرى لاستمرار عمل نظام الطاقة، ومن غير المنطقي ترك مستقبل الكهرباء في البلاد تحت أيديهم”.

وبحسب بيانات الجمعية، شكلت الطاقة المستوردة 16% من إجمالي الإمدادات داخل المملكة المتحدة خلال سبتمبر، بفضل شراء 61 ميجاواط من الطاقة النووية من فرنسا، فضلًا عن استيراد كمية كبيرة من النرويج.

فيما ارتفعت أسعار الطاقة الفرنسية بنسبة 6.9% إلى 115.32 يورو لكل ميجاواط ساعة، وصعدت نظيرتها الألمانية بنسبة 31% إلى 164.79 يورو.