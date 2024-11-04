تجارة ترامب .. رهانات ومخاطر المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) كان الخطر السياسي، أي الفكرة القائلة بأن الانتخابات قد تؤثر بشكل ملموس على الأسواق المالية، غالباً ما يُنظر إليه كقضية تخص المستثمرين في الأسواق الناشئة.

ففي الدول الغنية، كان المستثمرون يركزون على ما يفعله صُناع السياسات النقدية أكثر من السياسيين، لكن الأوضاع تغيرت بعض الشيء اليوم.

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فمع بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر، أصبحت أسعار الأصول تتحرك متزامنة مع معدلات استطلاعات الرأي، وازدادت التكهنات على وول ستريت حول ما يُعرف بـ”تجارة ترامب”.

تعتمد هذه التجارة على الفكرة القائلة بأن فترة ولاية ثانية لترامب ستكون إيجابية للأسهم الأمريكية، وسلبية بعض الشيء بالنسبة للسندات الحكومية ولكن ليست بشكل مدمر، ومفيدة جداً للدولار.

فمن المتوقع أن تعزز عائدات الأسهم من خلال تخفيضات الضرائب على الشركات وتخفيف القواعد التنظيمية.

نفس هذه التخفيضات الضريبية قد تؤدي إلى زيادة في الاقتراض الحكومي، مما يخفض أسعار السندات ويرفع عوائدها، لكن ليس بما يكفي لزعزعة استقرار الاقتصاد وضرب عائدات السوق.

من شأن كل هذا أن يرفع قيمة الدولار، الذي تحرك بشكل عام في السنوات الأخيرة بما يتماشى مع سعر الفائدة على السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام.

ربما يبدو غريباً أن يكون تدهور الوضع المالي وارتفاع الأسعار أمراً إيجابياً للعملة الأمريكية.

فعادةً ما تفقد العملات قيمتها عندما تتدهور الأوضاع المالية العامة وترتفع معدلات التضخم، لكن للدولار دور فريد في النظام المالي العالمي، كونه المصدر الأساسي للأصول السائلة الآمنة.

لذا فإن العوائد المرتفعة على السندات الأمريكية، حتى وإن كانت ناتجة عن الإنفاق المفرط، تجعل الاحتفاظ بالدولار أكثر جاذبية.

المستثمرون الذين تبنوا“تجارة ترامب” يتوقعون استمرار هذا الديناميكية، ويؤمنون أيضاً بأن تهديد ترامب بزيادة التعريفات الجمركية سيزيد من جاذبية الدولار، ففرض الحواجز على الواردات سيقلل من خروج الدولارات من أمريكا، مما يزيد من قيمتها.

وقد يكون هؤلاء المستثمرون على صواب، لكن هناك أربع نقاط على الأقل يمكن أن تجعل ترامب يُضعف الدولار في الواقع.

وكل هذه النقاط تدعو إلى الحذر من“تجارة ترامب”.

النقطة الأولى تتعلق بالسياسة النقدية، فقد يتخذ ترامب موقفاً أكثر صرامة تجاه الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بفترته الأولى، وقد يسعى للتأثير على المؤسسة لخفض أسعار الفائدة أو حتى التدخل في استقلاليتها.

هناك العديد من الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقاوم محاولات ترامب.

ولكن في حال نجاحه، فإن أسعار الفائدة المنخفضة والتي لا تتماشى مع التضخم قد تؤدي إلى دولار أضعف.

لن يكون ترامب مستاءً من هذا النتيجة، فقد قال لوكالة“بلومبرج” إن“أمريكا تواجه مشكلة كبيرة في عملتها”، فهو يعتقد أن قوة الدولار، والتي يعزوها جزئياً إلى تلاعب شركاء أمريكا التجاريين في العملة، قد أضرت بالصناعات الأمريكية من خلال جعل منتجاتها أقل تنافسية على المستوى العالمي، وبالتالي تسببت بفقدان الوظائف.

روبرت لايتهايزر، مستشار ترامب التجاري، هو أيضاً من المنتقدين منذ زمن بعيد للدولار القوي.

بالطبع، الرغبة في دولار أضعف شيء، وتحقيق ذلك شيء آخر تماماً.

معظم المتداولين يتوقعون أن يشكو ترامب من قوة الدولار حتى في ظل السياسات التي تؤدي إلى رفع قيمته.

لكن هناك احتمال بأن تكون تعريفاته الجمركية بمثابة خطوة افتتاحية في مفاوضات تهدف إلى إشراك الشركاء التجاريين في جهود جماعية لخفض قيمة الدولار، كما حدث في عهد رونالد ريجان في الثمانينيات، وهي نقطة ثانية تدعو إلى الحذر من“تجارة ترامب”.

النقطة الثالثة تتعلق بالتعريفات الجمركية.

تاريخياً، تميل التعريفات إلى رفع سعر الصرف على المدى القصير، لكن تؤدي إلى خفضه على المدى الطويل.

يكون الأثر الأولي للاحتكاكات التجارية هو خفض الواردات والصادرات، مع ضعف الاقتصاد المحلي.

ويؤدي الاقتصاد الأضعف لاحقاً إلى خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية العملة ويساهم في تراجعها.

أما الخطر الأخير فلا ينبع من الأجندة الاقتصادية لترامب، بل من غريزته في السياسة الخارجية.

فقد درس باري إيتشنجرين، من جامعة كاليفورنيا بيركلي، الأسس الجيوسياسية للعملات الدولية.

في مقال نُشر في عام 2019، أشار إلى أن الدول التي تحظى بضمان أمني أمريكي تحتفظ بجزء أكبر من احتياطاتها بالعملة الأمريكية.

فعلى سبيل المثال، تحتفظ اليابان بجزء كبير من احتياطاتها بالدولار مقارنة بالصين.

حتى ألمانيا تحتفظ بجزء أكبر من احتياطاتها بالدولار مقارنة بفرنسا، التي تمتلك ردعاً نووياً خاصاً بها.

في حال قررت أمريكا التخلي عن التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها، كما هدد ترامب في بعض الأحيان، يعتقد إيتشنجرين وزملاؤه أن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع بنسبة 0.8 نقطة مئوية وقد يتراجع الدولار.

في النهاية، المنطق وراء“تجارة ترامب” فيما يتعلق بالدولار هو أن ترامب سيكون متهوراً مالياً ولكنه متحفظ في جوانب أخرى.

يتخيل المستثمرون أنه سيزيد من الاقتراض بطرق تجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين دون تقويض الإطار المؤسسي الذي يدعم دور العملة العالمية.. إنها رهانات شجاعة بحق.