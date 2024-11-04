طرح مناقصة تطوير خط طنطا ـ دمياط يناير 2025

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم هيئة السكك الحديدية طرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط) مطلع العام المقبل.

وعلمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن شركتي شاكر جروب وسيسترا للاستشارات الهندسية الدولية، استشاري المشروع، حددتا يناير المقبل موعدا لطرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط).

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ولفتت إلى أن استشارى المشروع يسعى للانتهاء من إعداد مستندات طرح مناقصة المشروع نهاية الشهر الجارى.

وأهلت هيئة السكك الحديدية 5 تحالفات ضمن مرحلة التأهيل المسبق لمشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط).

وضمت القائمة تحالفات ( ألستوم-الرواد، تاليس-أوراسكوم، سى أر أس سى، سيمنز-مدكور، إل إس-كيه إن آر الكوريتان).

وأوضحت أن المصادر أن الـ 5 تحالفات ستتقدم بالعطاءات الفنية والمالية بحد أقصى شهر منذ فتح باب التقديم مطلع يناير حتى مطلع فبراير على أن يتم بدء البت فى العطاءات خلال مارس من جانب اللجنة المشكلة من جانب وزارة المالية والعدل وممثلى وزارة النقل القانونيون.

وتوقعت المصادر توقيع العقود النهائية مع التحالف الفائز بحلول يونيو المقبل كحد أقصى خاصة أن المشروع يعد جزءًا من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الماضى مع التركيز على تسريع وتيرة إنجازه لأهميته الكبرى .

وكانت قد حددت هيئة السكك الحديدية شروط تلزم العروض المقدمة فى مرحلة التأهيل المسبق بأن تكون من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية لضمان تحقيق تكامل فى التنفيذ حيث ستتولى الشركات المصرية الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بينما ستتحمل الشركات الأجنبية تنفيذ الجوانب الفوقية مثل أنظمة الإشارات والاتصالات المتطورة.

ويمتد المشروع بطول 119 كيلومترًا، ويربط بين مدن طنطا والمنصورة ودمياط، وتبلغ تكلفته الإجمالية 316 مليون يورو، ممولة من مؤسسات تمويل دولية (بنك الاستثمار الأوروبى يقدم قرضًا بقيمة 221 مليون يورو، بينما توفر الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 95 مليون يورو).



