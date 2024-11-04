طرح مناقصة تطوير خط طنطا ـ دمياط يناير 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم هيئة السكك الحديدية طرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط) مطلع العام المقبل.
وعلمت“البورصة” من مصادر مطلعة، أن شركتي شاكر جروب وسيسترا للاستشارات الهندسية الدولية، استشاري المشروع، حددتا يناير المقبل موعدا لطرح مناقصة مشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط).
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ولفتت إلى أن استشارى المشروع يسعى للانتهاء من إعداد مستندات طرح مناقصة المشروع نهاية الشهر الجارى.
وأهلت هيئة السكك الحديدية 5 تحالفات ضمن مرحلة التأهيل المسبق لمشروع تطوير وتحديث إشارات خط سكة حديد (طنطا – المنصورة – دمياط).
وضمت القائمة تحالفات ( ألستوم-الرواد، تاليس-أوراسكوم، سى أر أس سى، سيمنز-مدكور، إل إس-كيه إن آر الكوريتان).
وأوضحت أن المصادر أن الـ 5 تحالفات ستتقدم بالعطاءات الفنية والمالية بحد أقصى شهر منذ فتح باب التقديم مطلع يناير حتى مطلع فبراير على أن يتم بدء البت فى العطاءات خلال مارس من جانب اللجنة المشكلة من جانب وزارة المالية والعدل وممثلى وزارة النقل القانونيون.
وتوقعت المصادر توقيع العقود النهائية مع التحالف الفائز بحلول يونيو المقبل كحد أقصى خاصة أن المشروع يعد جزءًا من الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الماضى مع التركيز على تسريع وتيرة إنجازه لأهميته الكبرى .
وكانت قد حددت هيئة السكك الحديدية شروط تلزم العروض المقدمة فى مرحلة التأهيل المسبق بأن تكون من تحالفات تضم شركات مصرية وأجنبية لضمان تحقيق تكامل فى التنفيذ حيث ستتولى الشركات المصرية الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية، بينما ستتحمل الشركات الأجنبية تنفيذ الجوانب الفوقية مثل أنظمة الإشارات والاتصالات المتطورة.
ويمتد المشروع بطول 119 كيلومترًا، ويربط بين مدن طنطا والمنصورة ودمياط، وتبلغ تكلفته الإجمالية 316 مليون يورو، ممولة من مؤسسات تمويل دولية (بنك الاستثمار الأوروبى يقدم قرضًا بقيمة 221 مليون يورو، بينما توفر الوكالة الفرنسية للتنمية مبلغ 95 مليون يورو).
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