الصين تزيد الضغوط على الأثرياء والشركات

MENAFN - Al-Borsa News) تطالب السلطات الصينية الأفراد الأثرياء والشركات بمراجعة دفعاتهم الضريبية للتأكد من خلوها من أي ديون غير مسددة، في خطوة قد تؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين في ثاني أكبر في العالم.

طلبت مكاتب الضرائب في الأشهر الأخيرة من الأفراد الأثرياء والشركات إجراء“فحوصات ذاتية” على دفعاتهم الضريبية وتسديد أي نقص، حيث تسعى الحكومات المحلية إلى تعويض العجز المالي الناجم عن تراجع سوق العقارات.

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تأتي هذه الحملة الضريبية في وقت تستعد فيه بكين للإعلان عن تفاصيل حزمة تحفيز مالي كبيرة تهدف إلى دعم ميزانيات الحكومات المحلية، والتي تعاني العديد منها من صعوبات في تسديد مستحقات الموردين ودفع رواتب الموظفين.

يعوّل الاقتصاديون على هذه الحزمة، التي تمثل المرحلة التالية من جولة التحفيز التي بدأت في سبتمبر، للمساعدة في استعادة ثقة الأسر والمستثمرين بعد سنتين من ضغوط انكماشية بفعل أزمة العقارات.

فقد بدأت بكين الحملة مع تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث عن الهدف الرسمي لهذا العام بنسبة 5%.

أثارت الطلبات الضريبية قلقاً و”خوفاً” لدى الأثرياء في مدن مثل بكين وشنغهاي وشينزين، وفقاً لشريك ضريبي في الصين.

وقال هذا الشريك:“بعضهم لم يكن يعرف حقاً ما الذي يجب التصريح عنه عندما طُلب منهم إجراء الفحوصات الذاتية”، وأضاف أن“الكثيرين لم يدركوا أيضاً أن مكاسبهم الشخصية في الخارج ستكون خاضعة للضرائب في الصين”.

طُلب من الشركات التي لم تجد أية مخالفات أثناء الفحوصات الذاتية إرسال شهادات مختومة وتخزين الوثائق كدليل للاطلاع لاحقاً، وفقاً لإشعار في إحدى المدن اطلعت عليه صحيفة“فايننشال تايمز”.

طلبت السلطات من الأفراد أيضاً البدء في سداد الضرائب المتأخرة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكاسبهم الاستثمارية الشخصية في الخارج، مستخدمةً في بعض الحالات بنوداً قانونية قلما استُخدمت منذ عام 2019.

وذكر محامٍ أن عملاءه من الأثرياء الصينيين تمكنوا من الدخول في مفاوضات مع مسؤولي الضرائب، مما يشير إلى وجود“مرونة” إلى حد ما بشأن التزاماتهم الضريبية المحتملة.

تأتي هذه الحملة التي تقودها الحكومة المركزية والمحلية لزيادة الإيرادات، والتي تشمل أيضاً زيادة كبيرة في الغرامات والعقوبات على القطاع الخاص، بعد تباطؤ سوق العقارات الذي استمر ثلاثة أعوام، مما أثر على إيرادات الحكومات المحلية وقوض الثقة لدى الأسر والمستثمرين.

انخفضت إيرادات بيع الأراضي الحكومية، أحد مصادر الإيرادات الرئيسية، بنحو 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما تراجعت الإيرادات الضريبية على المستوى الوطني بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الإيرادات المالية للصين بين يناير وسبتمبر هذا العام انخفض بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى حوالي 16.3 تريليون يوان (2.3 تريليون دولار).

وأوضح غاري نج، كبير الاقتصاديين في“ناتيكسيس”، أن“العجز المالي في الصين وصل إلى نقطة حرجة”، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لإيجاد مصادر إيرادات بديلة، وأن فرض الضرائب على الأثرياء وبعض الشركات“يخلق تأثيراً اقتصادياً أقل مباشرة على معظم السكان”.

وقال خير شينج لي، الرئيس المشارك لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، إن حملة“جمع الإيرادات الصارمة” التي تشنها الصين كانت“واقعية وضرورية بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية”.

لكنه أشار إلى أن هذه الحملة“قد تؤثر سلباً على ثقة الأعمال والمستثمرين إذا توسعت”.