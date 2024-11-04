مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض، مع ترقب المتداولين الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها غدًا الثلاثاء.

وسجل مؤشر“ستوكس يوروب 600” للأسهم الأوروبية انخفاضًا بنسبة 0.33% بمقدار نقطة واحدة ليصل إلى 509 نقاط، كذلك تراجع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.56% بمقدار 107 نقاط ليصل إلى 19147 نقطة.

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كما تراجع مؤشر“كاك 40” للأسهم في الفرنسية بنسبة 0.50% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 7371 نقطة، وخسر مؤشر IBEX 35 ببورصة إسبانيا بنسبة 0.32% بمقدار 37 نقطة ليصل إلى 11805 نقاط.

وانخفض مؤشر FTSE MIB ببورصة الأسهم الوطنية الإيطالية بنسبة 0.39% بمقدار 135 نقطة ليصل إلى 34540 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر (فوتسي 100) ببورصة لندن البريطانية بنسبة 0.9% بمقدار 7 نقاط ليصل إلى 8184 نقطة.

وذكرت شبكة“سي إن بي سي” الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الأسواق العالمية تستعد لأسبوع مهم، وقد تعتمد بصورة كبيرة على الحزب الذي سيتولى قيادة الكونجرس الناتج عن التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

ومن المحتمل أن يحافظ مجلس النواب والشيوخ الأمريكيان المنقسمان، على الوضع السياسي الراهن للولايات المتحدة ذات أكبر اقتصاد في العالم، ومع ذلك، قد تكون هناك خطط إنفاق جديدة أو إصلاح ضريبي.