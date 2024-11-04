90 مليار جنيه فائض أولى فى الربع الأول من العام المالى الحالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق فى السنوات السابقة، بحسب بيان الوزارة الاثنين.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضى نظمه وزير المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً.
أكد كجوك التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص.
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أضاف أن الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.
أشار الوزير إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، وأن معدل الدين للناتج المحلى تراجع إلى 89.6% فى يونيو 2024، مقارنة مع 96% فى يونيو 2023.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية أبدى المستثمرون اهتماماً بالتفاصيل المتعلقة بالخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى، بما فى ذلك الإصدارات.
أكد الوزير أن تحسن حصيلة“تحويلات العاملين” والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
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