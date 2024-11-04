90 مليار جنيه فائض أولى فى الربع الأول من العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بقيمة 90 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مما يمثل أكثر من أربعة أمثال الفائض المحقق فى السنوات السابقة، بحسب بيان الوزارة الاثنين.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضى نظمه المالية، أحمد كجوك، مع أكثر من 60 مستثمراً مؤسسياً أجنبياً.

أكد كجوك التزام الحكومة بثلاث أولويات على المدى القريب لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص.

موضوعاتمعدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى يتراجع إلى 89.6% فى يونيو 2024 تباين عوائد أذون الخزانة فى أول عطاء بعد رفع تصنيف مصر الائتمانى مدبولى: خطة لزيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن فى الأسعار

أضاف أن الحكومة تسعى بكل جدية لبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبى، واستخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية.

أشار الوزير إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، وأن معدل الدين للناتج المحلى تراجع إلى 89.6% فى يونيو 2024، مقارنة مع 96% فى يونيو 2023.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة المالية أبدى المستثمرون اهتماماً بالتفاصيل المتعلقة بالخطة التمويلية لوزارة المالية خلال العام الحالى، بما فى ذلك الإصدارات.

أكد الوزير أن تحسن حصيلة“تحويلات العاملين” والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسهم فى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر.