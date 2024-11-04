مدير عام ألستوم لـالبورصة: نستكمل إجراءاتنا لتنفيذ الخط السادس للمترو

قال رامي صلاح، المدير العام لشركة“ألستوم” الفرنسية، إن الشركة تمضي في استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الخط السادس لمترو القاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي.

وأضاف صلاح لـ”البورصة” أن الشركة تتطلع إلى الحصول على الدراسات النهائية من الهيئة القومية للأنفاق، التي يشرف على تنفيذها اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية ( إيجيس ريل وسيتيك EGIS RAIL/Setec)، للبدء في إعداد ملف العطاءات الفنية والمالية، متوقعاً الانتهاء منها في الربع الأول من 2025.

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وأوضح أن الدراسات التفصيلية التي تعمل الهيئة على إنهائها تتضمن التصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح، وتقييم عروض المقاولين وإنهاء التعاقدات للأعمال المدنية، وأعمال الأنظمة، والسكة، والوحدات المتحركة.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية الفعلية للمشروع وحجم التمويل المطلوب من الجانب الفرنسي لم يُحددا بعد، وهما ضمن الدراسات التي يُعدها المكتب الاستشاري.

ولفت إلى أن اتحاد الشركات الفرنسية، المكون من (كولارس ريل وتى أس أو وإيه تى إف Colas Rail وTSO وATF)، إلى جانب“ألستوم”، سيقوم بتنفيذ المشروع.

وأضاف أن هناك مساعي لرفع نسبة المكون المحلي في المشروع، حيث سيتم التعاون مع الشركات المصرية مثل بتروجيت والمقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي لتنفيذ البنية التحتية للمسار الذي سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة ومع الخط الرابع في محطة الفسطاط.

وفي سياق متصل، قال طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ”البورصة” إن الهيئة تعمل على إنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ الخط السادس للمترو وتسليمها لشركة“ألستوم” الفرنسية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي.

وأضاف أن الهيئة لم تقرر بعد طرح مناقصة عامة على شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، حيث لا تزال تعمل على إنهاء الدراسات، وستنظر في العروض التي ستقدمها الشركة الفرنسية.

ويمتد المسار المقترح للمشروع بطول 34 كم ويشمل 26 محطة، من الخصوص حتى المعادي الجديدة، ماراً بمحطات التبادل مع الخطين الأول والثالث للمترو، ويشمل مسارات سطحية، علوية، ونفقية، ويتقاطع مع الخط الرابع، كما يشمل المشروع وصلة إضافية بطول 3.4 كم من الستالايت إلى ورشة طرة البلد.