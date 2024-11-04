مدير عام ألستوم لـالبورصة: نستكمل إجراءاتنا لتنفيذ الخط السادس للمترو

(MENAFN
- Al-Borsa News) جويلى: الهيئة ملتزمة بمذكرة التفاهم مع الشركة وتعمل على إنهاء الدراسات
قال رامي صلاح، المدير العام لشركة“ألستوم” الفرنسية، إن الشركة تمضي في استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الخط السادس لمترو القاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي.
وأضاف صلاح لـ”البورصة” أن الشركة تتطلع إلى الحصول على الدراسات النهائية من الهيئة القومية للأنفاق، التي يشرف على تنفيذها اتحاد المكاتب الاستشارية الفرنسية ( إيجيس ريل وسيتيك EGIS RAIL/Setec)، للبدء في إعداد ملف العطاءات الفنية والمالية، متوقعاً الانتهاء منها في الربع الأول من 2025.
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وأوضح أن الدراسات التفصيلية التي تعمل الهيئة على إنهائها تتضمن التصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح، وتقييم عروض المقاولين وإنهاء التعاقدات للأعمال المدنية، وأعمال الأنظمة، والسكة، والوحدات المتحركة.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية الفعلية للمشروع وحجم التمويل المطلوب من الجانب الفرنسي لم يُحددا بعد، وهما ضمن الدراسات التي يُعدها المكتب الاستشاري.
ولفت إلى أن اتحاد الشركات الفرنسية، المكون من (كولارس ريل وتى أس أو وإيه تى إف Colas Rail وTSO وATF)، إلى جانب“ألستوم”، سيقوم بتنفيذ المشروع.
وأضاف أن هناك مساعي لرفع نسبة المكون المحلي في المشروع، حيث سيتم التعاون مع الشركات المصرية مثل بتروجيت والمقاولون العرب وأوراسكوم والسويدي لتنفيذ البنية التحتية للمسار الذي سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة ومع الخط الرابع في محطة الفسطاط.
وفي سياق متصل، قال طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، لـ”البورصة” إن الهيئة تعمل على إنهاء الدراسات الخاصة بتنفيذ الخط السادس للمترو وتسليمها لشركة“ألستوم” الفرنسية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي.
وأضاف أن الهيئة لم تقرر بعد طرح مناقصة عامة على شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، حيث لا تزال تعمل على إنهاء الدراسات، وستنظر في العروض التي ستقدمها الشركة الفرنسية.
ويمتد المسار المقترح للمشروع بطول 34 كم ويشمل 26 محطة، من الخصوص حتى المعادي الجديدة، ماراً بمحطات التبادل مع الخطين الأول والثالث للمترو، ويشمل مسارات سطحية، علوية، ونفقية، ويتقاطع مع الخط الرابع، كما يشمل المشروع وصلة إضافية بطول 3.4 كم من الستالايت إلى ورشة طرة البلد.
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