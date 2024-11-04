التوسعة سترفع الأسرة بمستشفى جرش إلى 200 سرير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف مدير مستشفى
جرش الحكومي، صادق العتوم، عن خطط توسعة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، كونه المستشفى الحكومي الوحيد في جرش.
وقال العتوم عقب زيارة رئيس الوزراء التفقدية لمستشفى جرش الحكومي الاثنين، إن المستشفى يسعى إلى توسيع مساحاته لتلبية الاحتياجات المتزايدة ولإضافة خدمات صحية جديدة.
وأضاف أن الدراسات الإنشائية قد بدأت بهدف استحداث طابق إضافي في بعض مباني المستشفى، وذلك بعد التأكد من صلاحية البناء لإضافة هذا الطابق، متوقعا أن يتم الشروع في خطوات ملموسة بهذا الاتجاه قريبًا.
وأشار العتوم إلى أن خطة التوسعة تشمل تطوير أقسام الأطفال والخداج، وتوسعة مبنى العيادات الخارجية بإضافة مجموعة جديدة من العيادات وغرف منامات للكوادر الطبية، مما سيساهم في رفع السعة الاستيعابية للمستشفى.
وبين أن مستشفى جرش الحكومي يتسع حاليًا لـ 136 سريرًا، وأن التوسعة ستزيد عدد الأسرة إلى ما بين 180 و200 سرير.
وبحسب العتوم، فإنه من المتوقع أن تكون التوسعة ملحوظة بحلول نهاية العام المقبل، وتشمل أيضًا أعمال صيانة لبعض أجزاء المستشفى بتكلفة تتراوح بين 100 و150 ألف دينار.
وفيما يتعلق بالتخصصات الطبية، بين العتوم أن المستشفى يسعى للتوسع في تخصصات جديدة بما في ذلك تخصص باطني الأعصاب وأمراض الصدرية، مع خطط للتوسع في تخصصات جراحة الأطفال وجراحة الجهاز الهضمي والكبد في المستقبل القريب.
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