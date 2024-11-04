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التوسعة سترفع الأسرة بمستشفى جرش إلى 200 سرير

11/4/2024 9:21:17 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف مدير مستشفى جرش الحكومي، صادق العتوم، عن خطط توسعة شاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة، كونه المستشفى الحكومي الوحيد في جرش.

وقال العتوم عقب زيارة رئيس الوزراء التفقدية لمستشفى جرش الحكومي الاثنين، إن المستشفى يسعى إلى توسيع مساحاته لتلبية الاحتياجات المتزايدة ولإضافة خدمات صحية جديدة.

وأضاف أن الدراسات الإنشائية قد بدأت بهدف استحداث طابق إضافي في بعض مباني المستشفى، وذلك بعد التأكد من صلاحية البناء لإضافة هذا الطابق، متوقعا أن يتم الشروع في خطوات ملموسة بهذا الاتجاه قريبًا.

وأشار العتوم إلى أن خطة التوسعة تشمل تطوير أقسام الأطفال والخداج، وتوسعة مبنى العيادات الخارجية بإضافة مجموعة جديدة من العيادات وغرف منامات للكوادر الطبية، مما سيساهم في رفع السعة الاستيعابية للمستشفى.

وبين أن مستشفى جرش الحكومي يتسع حاليًا لـ 136 سريرًا، وأن التوسعة ستزيد عدد الأسرة إلى ما بين 180 و200 سرير.

وبحسب العتوم، فإنه من المتوقع أن تكون التوسعة ملحوظة بحلول نهاية العام المقبل، وتشمل أيضًا أعمال صيانة لبعض أجزاء المستشفى بتكلفة تتراوح بين 100 و150 ألف دينار.

وفيما يتعلق بالتخصصات الطبية، بين العتوم أن المستشفى يسعى للتوسع في تخصصات جديدة بما في ذلك تخصص باطني الأعصاب وأمراض الصدرية، مع خطط للتوسع في تخصصات جراحة الأطفال وجراحة الجهاز الهضمي والكبد في المستقبل القريب.

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