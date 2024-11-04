مدينة الشيخ شخبوط الطبية تحصد 5 جوائز مرموقة في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي 2024

(MENAFN
- 9Yards media
& Marketing) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 أكتوبر 2024: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات في دولة الإمارات للرعاية المعقّدة والحرجة، وإحدى المنشآت الطبية التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عن حصولها على 5 جوائز مرموقة في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي 2024، تقديراً لجهودها وتطوّرها وتميّزها في مجال السلامة والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.
وحصلت المستشفى على تقييمٍ عالٍ من لجنة التحكيم التابعة لاتحاد المستشفيات العربية، في مجال التحوّل الرقمي، والاستدامة، والعمل الجماعي، تقديراً لالتزامها القوي بسلامة المرضى والعاملين.
ومن أُولى الجوائز المرموقة التي حصلت عليها المستشفى، هي الجائزة البلاتينية عن فئة "المستشفى الأكثر أماناً للمرضى"، والتي جاءت تقديراً للالتزام الصارم بمعايير السلامة، والإبلاغ عن الآثار الجانبية، ومؤشرات الأداء الرئيسية للسلامة، وإدارة المخاطر، وبرامج التدريب الشاملة.
كما حصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على الجائزة الماسية في فئة "السلامة من خلال التحوّل الرقمي"، تقديراً لاستخدامها المبتكر للتكنولوجيا في تعزيز سلامة المرضى وتحسين النتائج. وتميّزت المستشفى في تنفيذ المبادرات الرقمية، التي ساهمت في تحسين مؤشرات السلامة وأمن البيانات وخصوصية المرضى.
ونالت المستشفى أيضاً الجائزة الماسية عن "أكثر بيئة عمل آمنة من الناحيتين النفسية والجسدية للموظفين"، وذلك بفضل التزامها برفاهية العاملين من خلال برامج دعم الصحة النفسية ومنع المخاطر الجسدية.
وحصدت المستشفى الجائزة الماسية في فئة "السلامة والاستدامة"، تقديراً لدورها في دمج الاستدامة مع ممارسات السلامة، مما يُؤكد على جهودها المميزة في تعزيز سلامة المرضى والموظفين والمجتمع من خلال مكافحة العدوى، والحد من النفايات، وتحقيق كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات المباني الخضراء.
وتوّجت مدينة الشيخ شخبوط الطبية سلسلة نجاحاتها بالجائزة البلاتينية عن "أفضل فرق السلامة"، التي جاءت تكريماً للعمل الجماعي المتميز والثقافة الشاملة للسلامة داخل المستشفى، حيث يعكس هذا التقدير التعاون الفعّال والتكامل بين جميع الأقسام، مما يعزّز ثقافة المساءلة ويسلط الضوء على الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات التي تدعم الالتزام الراسخ بالرعاية المتمركزة حول المريض.
وبهذه المناسبة قال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: "إن حصولنا على هذه الجوائز المرموقة من اتحاد المستشفيات العربية يعكس الجهود الدؤوبة لفرق عملنا في تقديم الرعاية الصحية المتميزة، كما نعمل من خلال توفير فريق طبي عالمي المستوى، على وضع معايير جديدة للرعاية الصحية في المنطقة، وسنستمر في تعزيز خبراتنا للارتقاء بهذه المعايير ومواصلة التميز في توفير الرعاية الصحية المتقدمة والعلاجات المتطوّرة في دولة الإمارات وخارجها".
تجدر الإشارة إلى أن توزيع هذه الجوائز جاء خلال احتفال اتحاد المستشفيات العربية باليوبيل الفضي في فعاليات "ملتقى اتحاد المستشفيات العربية السنوي 2024"، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور نخبة من صنّاع القرار والقادة والمختصين في الرعاية الصحية من القطاعين الحكومي والخاص.
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