"السودة للتطوير" تشارك في معرض سوق السفر العالمي بلندن وتستعرض مشروع "قمم السودة"

(MENAFN
- APCO Worldwide) المملكة العربية السعودية – السودة (3 نوفمبر 2024م) – أعلنت شركة السودة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي (WTM)، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والضيافة، والذي سيُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024م في مدينة لندن، حيث ستستعرض الشركة خلال الحدث مشروعها الرئيسي "قمم السودة"، الوجهة الجبلية الفاخرة التي تقع على أعلى قمة في المملكة على ارتفاع 3015 مترًا عن سطح البحر.
تأتي هذه المشاركة امتدادًا لنجاح حملة "فوق السحاب" التي تهدف إلى التعريف بمشروع "قمم السودة" وما سيقدمه من تجارب فاخرة. وتهدف الشركة إلى بحث فرص شراكات استراتيجية مع كبرى الجهات من قطاعات السياحة الفاخرة والضيافة والمشغلين والمستثمرين خلال فعاليات المعرض.
وفي هذا السياق، صرح المهندس صالح العريني، الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، قائلاً: "نتطلع للقاء العديد من قادة قطاع الضيافة والسياحة الفاخرة من شتى أنحاء العالم خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي، الذي يعد تجمعًا دوليًا مهمًا بالنسبة لنا لعقد اللقاءات والنقاشات مع الشركاء والمستثمرين المهتمين بالتعرف على الفرص التي يقدمها مشروع قمم السودة، مشروعنا الرئيسي والوجهة الجبلية الفاخرة. كانت مشاركاتنا في النسخ السابقة من المعرض ناجحة ومثمرة، ونتطلع للمزيد هذا العام."
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