أنيق ورياضي: سيارة Changan UNI-V 2.0T تقدم تجربة تنقل شبابية وديناميكية

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- Atteline) * محرك قوي بسعة 2.0 لتر وجناح خلفي إلكتروني يثير حماس الشباب
* تعد سيارة Changan UNI-V 2.0T جزءًا من التزام الشركة المستمر بتقديم المزيد من الطرازات عالية الجودة والأداء للمستخدمين في الشرق الأوسط.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2024 - تطلق شركة Changan Automobile سيارة UNI-V 2.0T في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تصميمها لتلبية تطلعات الجمهور الشاب في الشرق الأوسط الذين يبحثون عن سيارات قوية وأنيقة وذات أداء عالٍ. تتميز UNI-V 2.0T بروح جريئة مع تصميم ديناميكي، وجناح خلفي إلكتروني أنيق، ومحرك قوي بسعة 2.0 لتر وقوة 229 حصانًا، مما يجعل كل رحلة تجربة مثيرة.
لا يقتصر المحرك التوربيني بسعة 2.0 لتر على تقديم تسارع مثير، بل يعكس أيضًا تفضيلات السائقين في الشرق الأوسط الذين يفضلون المركبات الفسيحة والقوية. يعزز الجناح الخلفي الإلكتروني الأداء الديناميكي الهوائي للسيارة ويضفي طابعًا رياضيًا يجعلها تبرز على الطريق وتلبي تطلعات الشباب في الشرق الأوسط الذين يفضلون السيارات عالية الأداء.
لتعزيز تجربة القيادة، تم تزويد السيارة بأحدث التقنيات التي تقدم تجربة تنقل آمنة وسلسة، بما في ذلك التحكم التكيفي الذكي في السرعة ومساعد الحفاظ على المسار، مما يوفر أمانًا وراحة لا مثيل لهما في كل رحلة، مما يضمن تجربة قيادة تجمع بين القوة والتكنولوجيا المتقدمة. تضيف ميزات مثل Apple CarPlay، والشحن اللاسلكي، ونظام التحكم الصوتي المتطور بُعدًا حديثًا يلبي احتياجات التواصل لسائقي اليوم.
كجزء من توسع Changan العالمي، تبرز منطقة الشرق الأوسط كأولوية مهمة للشركة. تُعد سيارة UNI-V 2.0T أحدث مثال على جهود Changan في الاستفادة من قدراتها القوية في البحث والتطوير والابتكارات التقنية لتقديم تجارب تنقل عالية الجودة للمستخدمين في الشرق الأوسط. ويظهر التزام Changan تجاه المنطقة من خلال استمرار استثمارها في طرازات مخصصة مثل UNI-V 2.0T التي صُممت لتلبية تفضيلات السائقين في الشرق الأوسط.
تواصل Changan تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 400,000 مستخدم. كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى، تعمل Changan أيضًا على تحسين شبكة خدماتها وتجربة القيادة لعملائها في الشرق الأوسط من خلال الاستعداد لتأسيس فروع إقليمية واستكشاف استراتيجية "المحرك المزدوج" للتشغيل المتكامل ووكلاء السيارات الإقليميين، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتخزين قطع الغيار في دبي، وتكوين فريق صيانة محترف، وتقديم برنامج العناية بالعملاء "withU" في المنطقة. وللتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، افتتحت Changan مؤخرًا أكبر متاجرها خارج الصين في بغداد، العراق.
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حول شركة Changan Automobile
مع علاماتها التجارية CHANGAN وDEEPAL وAVATR، تعد شركة Changan واحدة من "الأربع الكبار" بين شركات السيارات الصينية. لديها 22 منشأة إنتاج في 12 قاعدة إنتاج حول العالم. شبكة البحث والتطوير العالمية الخاصة بها تربط 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهفي في الصين، وتورينو في إيطاليا، ويوكوهاما في اليابان، وبرمنغهام في المملكة المتحدة، وديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتجمع بين مواهب أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة. تواجدت في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، مع مبيعات تراكمية تبلغ 400,000 وحدة. ولتوسيع وجودها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطتها “محيط واسع”. وبدافع مهمتها "قيادة ثقافة السيارات وخدمة البشرية"، تتحول Changan إلى شركة تكنولوجيا تنقل ذكية منخفضة الكربون تساهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.
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