مسابقة هواوي للابتكار في التحول الرقمي تدعم نموذج أعمال شركات الاتصالات التكنولوجية المبتكرة

(MENAFN
- BCW Global) إسطنبول، تركيا؛ 02 نوفمبر 2024 – استضافت هواوي النسخة الثانية من مسابقة "الابتكار في التحول الرقمي" خلال منتدى التحول بالعمليات التشغيلية (OTF 2024) الذي نظم بالتوازي مع مؤتمر ومعرض هواوي العالمي للشبكات في إسطنبول على مدار ثلاثة أيام. وتأتي هذه المبادرة في إطار تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين شركات الاتصالات ودعم استراتيجيات تحولها لنماذج أعمال شركات اتصالات قائمة على التكنولوجيا والابتكار.
في ظل التطور الرقمي الحالي والسعي نحو إنجاز مراحل جديدة من الرقمنة الذكية، تحرص شركات الاتصالات لإنجاز تغييرات في نماذج أعمالها والانتقال لمرحلة جديدة تكون فيها شركات اتصالات تكنولوجية وابتكارية مرنة قادرة على مسايرة موجات الرقمنة الذكية المتسارعة والتنافسية المتزايدة في سوق الاتصالات. وتجسد النسخة الثانية من مسابقة "الابتكار في التحول الرقمي" نهج هواوي بالمساهمة في بناء النظام الإيكولوجي لقطاع الاتصالات في المنطقة ودعم تطوره المستمر بالتعاون مع شركائها الرئيسيين من شركات الاتصالات والعمل معهم على استكشاف التقنيات الرقمية المتقدمة التي من شأنها معالجة التحديات المعقدة في قطاع الاتصالات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات. وتسعى المسابقة للمساهمة في تمكين شركات الاتصالات من استكشاف القدرات والاستراتيجيات الرقمية المُحسّنة التي تسهّل انتقالهم إلى شركات قائمة على التكنولوجيا والابتكار وتدعم نمو أعمالهم وتطوير خدماتهم في الوقت ذاته.
وبهذه المناسبة، قال ألين تانج، رئيس قسم تسويق حلول تقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نجاح النسخة الأولى من مسابقة ’الابتكار في التحول الرقمي 2023‘ كان حافزاً قوياً لتنظيم النسخة الثانية للعمل مجدداً على تقديم الدعم لشركات الاتصالات لتشارك رؤاهم وخبراتهم واستراتيجياتهم وقصص نجاحهم. إذ توفر المسابقة بيئة تشاركية تعاونية تساعد شركات الاتصالات على تفعيل مزيد من أوجه برامجها للتحول الرقمي بالاستفادة من التجارب المثبتة الجدوى وحالات الاستخدام المبتكر لضمان استمرار تطوير ونجاح الأعمال".
لإجراء التحول المطلوب، يتعين على شركات الاتصالات وضع جملة من التغييرات المهمة في عملياتها التشغيلية موضع التنفيذ خلال المرحلة الحالية، وإعطاء الأولوية للاستفادة من المزايا المتطورة للذكاء التشغيلي وتبني النظم الذكية لتبسيط وتعزيز كفاء عملياتها التشغيلية وخفض التكاليف. وسيفضي ذلك عن توفير تجارب أفضل للعملاء، وتعزيز رضاهم وولائهم في سوق الاتصالات الذي يشهد تنافسية متنامية.
ويتطلب هذا التحول أيضاً نموذج أعمال مرن، حيث يمكن لشركات الاتصالات التكيف بسرعة مع متطلبات السوق واكتساب مصادر جديدة للإيرادات. وتتحقق هذه المرونة من خلال إيجاد منصة رقمية موحدة تدمج وتحلل البيانات عبر مختلف المجالات. كما يمكن لهذه الشركات توظيف قوة الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة لتوليد رؤى قيّمة وحالات استخدام تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية. ستساعد جميع هذه الاستثمارات شركات الاتصالات في تعزيز قدراتها الابتكارية وتحسين خدماتها، والتحوّل في نهاية المطاف إلى مؤسسات أكثر استجابة وقدرة على الازدهار في العصر الرقمي
وتستهدف مسابقة هواوي "الابتكار في التحول الرقمي" دعم شركات الاتصالات في سعيهم لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية أهمها خمسة أهداف تنافسية تتثمثل بتعزيز الإيرادات بزيادة متوسط الإيرادات لكل مستخدم؛ والتطوير على صعيد العملاء؛ والخدمات المبتكرة؛ والحد من صافي الخسارة؛ والحد من خسارة العملاء من استخدام منتجاتها وخدماتها.
اشتملت النسخة الثانية من مسابقة "الابتكار في التحول الرقمي" على أكثر من 50 مشاركة من شركات اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتم ترشيح أفضل 26 منها للمرحلة النهائية موزعة ضمن خمس مجموعات رئيسية هي رفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم (حالتان)، والتطوير على صعيد العملاء (4 حالات)، والخدمات المبتكرة (5 حالات)، والحد من صافي الخسارة (9 حالات)، والحد من تحول أو انسحاب العملاء (6 حالات)، وركزت جميعها على استعراض الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي والذكي.
وكانت هواوي قد دعت للمشاركة في حدث المسابقة كوكبة من خبراء ومحللي القطاع وقادة مجال التحول الرقمي للمشاركة في المسابقة وتبادل الآراء والأفكار والتجارب ودراسات الحالات النموذجية، وذلك في إطار إلهام مزيد من التجارب الناجحة للمرحلة القادمة من التحول الرقمي الذكي في شركات الاتصالات.
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