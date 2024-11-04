نادي النخبة للاتصالات اللاسلكية الثابتة يناقش خارطة طريق التحول الذكي والتنمية الاقتصادية في المنطقة

(MENAFN
- BCW Global) اسطنبول، تركيا - 03 نوفمبر 2024 – شهدت الدورة الخامسة عشرة من منتدى هواوي العالمي للشبكات الذي نظم في اسطنبول على مدار ثلاثة أيام انعقاد الاجتماع الدوري الثالث لنادي النخبة للاتصالات اللاسلكية الثابتة (Elite FWA Club) بحضور قادة وخبراء قطاع الاتصالات من دول المنطقة. وناقش المشاركون مستقبل خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس المتقدم، وتأثيرها التحولي على تطوير الاقتصادات الرقمية وأهميته في تحقيق أهداف التحول الرقمي الذكي وخدمة مستقبل تطوير مختلف القطاعات والصناعات، ودعم أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتماشي مع الأولويات والاستراتيجيات والرؤى الوطنية لدول المنطقة.
وبعد الزخم الكبير الذي حققته الجلسة الافتتاحية التي عقدت في دبي في ديسمبر 2023، برز نادي النخبة للاتصالات اللاسلكية الثابتة (ELITE FWA Club) كمنصة أساسية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب الناجحة ورفع سقف التعاون الاستراتيجي بين مشغلي الاتصالات والمنظمات المتخصصة وموفري الحلول والمنتجات والخدمات في مجال تطوير تقنيات خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت (FWA)، وتسريع تبنيها في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الأخرى التي يتم فيها نشر تقنية الجيل الخامس.
وأكدت نقاشات الاجتماع الثالث على أهمية العناية بنشر تطبيقات تقنية الجيل الخامس والنصف 5.5G أو ما يعرف في صناعة الاتصالات باسم الجيل الخامس المتقدم 5G-A لحفز عملية التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين حالات استخدام جديدة في مشهد الخدمات الرقمية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأتمتة. كما ناقش المشاركون دور التكنولوجيا لتمكين حالات الاستخدام الحرجة ضمن مختلف القطاعات. مثال ذلك سيارات الإسعاف المتصلة بالشبكة وقدرات مراقبة المرضى عن بعد في قطاع الرعاية الصحية. وفي قطاع التعليم، توفر الفصول الدراسية الافتراضية فرص التعلم لأبناء المناطق الفقيرة ذات البنية التحتية غير الكافية. وسلط المشاركون الضوء على سبل عمل التكنولوجيا على تطوير أنظمة النقل ودعم مبادرات الاستدامة البيئية من خلال طرح الحلول الموفرة للطاقة وتطوير المدن الذكية.
شارك في الاجتماع رفيع المستوى شركتا stc الكويت وعُمانتل، بصفتهما الرئيسان الدوريان لمجموعتي "إدارة التجارب" و"الابتكار في الخدمة" ضمن مجموعة عمل الاتصال اللاسلكي الثابت المنبثقة عن النادي، بالإضافة إلى مجلس سامينا للاتصالات وشركة هواوي ومجموعة واسعة من ممثلي وخبراء شركات الاتصالات في المنطقة. وناقش المشاركون الريادة العالمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لتقنية الجيل الخامس المتقدم واستعرضوا آفاق نمو هذه التقنية ورسموا خارطة طريق لتبنيها.
وأكد بوكار إيه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجلس سامينا للاتصالات، على مستويات الذكاء والأمان التي يمكن لتقنية الجيل الخامس المتقدم توفيرها. فبالإضافة إلى تعزيز قدرات تعلّم الآلة، تدعم هذه التقنية تطبيقات مثل إنترنت الأشياء الصناعي، والزراعة الذكية، والنقل والرعاية الصحة والتعليم، والتي تلعب جميعها أدواراً مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح بوكار إيه بأن هذا النوع من الشبكات حيوي في مجال تحقيق الشمول الرقمي، وربط المناطق والأفراد غير المتصلين بالشبكة بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة. ودعماً لمبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات وتوصيات لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة، يدعم مجلس سامينا للاتصالات تطوير البنية التحتية للشبكات المتنقلة ذات النطاق العريض عبر تبني آليات تمويل مبتكرة ساعدت على إنشائها، وتعتبر خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت خير مثال داعم لهذا النهج.
من جهته، سلط عبدالعزيز الدويش من شركة stc الكويت الضوء على كيفية دعم تقنية الجيل الخامس والنصف لمواضيع حيوية كمعالجة الظروف المناخية الاستثنائية في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ عام، حيث يتم تشييد المنازل والمباني لمواجهة حالات التطرف المناخي. وتساعد خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت القائمة على الوحدات الخارجية في التغلب على تحديات اختراق الإشارة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات رضا العملاء والمحافظة عليهم ودعم استخداماتهم بشكلٍ ملحوظ مقارنة بمستخدمي أجهزة التوجيه التقليدية من الجيل الخامس.
وأضاف عبدالعزيز الدويش: "ستنعكس آثار القدرات المُحسّنة لخدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس المتقدم - مثل ارتفاع معدلات البيانات وتقليل وقت الاستجابة وسعة الشبكة المُحسّنة للطيف الجديد - إلى حدٍ كبير على المستخدمين النهائيين فيما يخص استخداماتهم وإنتاجاتهم اليومية. وسيفتح ذلك الباب أمام حالات استخدام جديدة وناشئة مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي والحوسبة السحابية، بالإضافة أيضاً إلى دعم الحالات الحرجة لاستخدام إنترنت الأشياء التي تتطلب اتصالات فائقة الموثوقية ووقت استجابة أقل".
وكانت عُمانتل قد نفذت استراتيجية شاملة لخدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس المتقدم، مع التركيز على تحسين الشبكة من خلال استخدام نطاق C BAND وتقنية 2.6 جيجاهرتز وتقنية تجميع نواقل موجات الشبكة. علاوة على ذلك ذلك، أبرمت الشركة اتفاقيات استراتيجية مع مصنعي الأجهزة لضمان توفرها وتوافقها عبر الشبكة. ومن خلال خطط التسعير الخاصة بالسوق وحزم الخدمات المُخصصة، تلبي عُمانتل المتطلبات الفريدة للسوق العُمانية مع الاستثمار بشكلٍ كبير في برامج تثقيف ودعم العملاء لتعزيز تجربة المستخدم بشكلٍ عام.
وقال هاني المخيني، مدير أول تصميم الشبكات في عُمانتل: "مع التزامنا الراسخ بتوسيع تغطية الشبكة وتحسين سعتها، تمكنا دوماً من تقديم أفضل التجارب ضمن فئتها. ونستعد الآن لاستخدام تقنية الجيل الخامس المتقدم من أجل تعزيز قدرات الشبكة بشكلٍ أكبر والحفاظ على مكانتنا الرائدة في تطوير التقنيات".
نجحت شركة هواوي في ترسيخ مكانتها كداعم رئيسي لمنظومة خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس في المنطقة، وتعمل على تمكين شركات الاتصالات عبر توفير الأدوات المتقدمة لتحسين قدرات الشبكة وحلول التجهيز اللاتلامسية من إدارة خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لشبكة الجيل الخامس مع الحفاظ على تجربة مستخدم فائقة. وقدمت هواوي الاستشارات الاستراتيجية ودعم عمليات التنفيذ التي تساعد شركات الاتصالات على تحقيق أهدافها التجارية بالاستناد إلى فهم عميق لديناميكيات السوق المحلية.
وقال إدوين وانج، نائب الرئيس العالمي لتسويق وبيع حلول الجيل الخامس في هواوي: "مع دخولنا عصر الجيل الخامس المتقدم والذكاء الاصطناعي، أصبحت خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت مؤهلةً لتحقيق نمو غير مسبوق بفضل معالجتها للعديد من تحديات الاتصالات التقليدية. ومع طرح رقاقة CPE بتقنية الجيل الخامس، نعمل على الارتقاء بتجربة خدمات الاتصال اللاسلكي الثابت لتمكين خدمات متعددة مثل تقنية البث 4K والألعاب السحابية. وتحقق الرقاقة بوحدات "ماي فاي" وتقنية "ريد كاب" انخفاضاً ملموساً في تكاليف الأجهزة، وستكون بوابة هامة لمركز تطبيقات المنزل الذكي، بالإضافة لاستخدامها كجهاز اتصال متعدد الوسائط ومتكامل ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر ميزة التحكم بإعدادات الكاميرا والصوت وقوة الحوسبة الطرفية والعديد من الميزات الأخرى التي تتناسب مع عصر الرقمنة الذكية".
يذكر أن نقاشات اجتماع النادي تناولت مواضيع حيوية أخرى ككيفية مواءمة شركات الاتصالات الإقليمية لمبادراتها الخاصة بتقنية الجيل الخامس المتقدم مع الرؤى الوطنية، مثل رؤية الكويت 2035 ورؤية عُمان 2040، ولا سيما في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي. وناقشت كل من شركة stc الكويت وعُمانتل نهجهما الشامل للممارسات المستدامة، بما في ذلك نشر البنية التحتية الموفرة للطاقة ومبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية.
MENAFN04112024005161011692ID1108848392