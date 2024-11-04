"دو" تطلق مبادرة لإعادة تدوير بطاريات الطاقة لترسيخ الاستدامة في الإمارات

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن إطلاق مبادرة جديدة في مجال الاستدامة من خلال إعادة تدوير جميع بطاريات الرصاص الحمضية التي يتم استخدامها لتوفير الطاقة الكهربائية ضمن عملياتها التشغيلية، وذلك بالتعاون مع شركة "دوبات"، أول منشأة صناعية متكاملة بالكامل في الإمارات، والمتخصصة في إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة، التي يتم استخدامها في مجالات عدة، وتتسم بقدرتها على توفير طاقة كهربائية عالية بتكلفة منخفضة.
وتتصدر "دو" قطاع خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتباعها لكافة الإجراءات التي ترسخ مبادئ الاستدامة وتعزز الحفاظ على البيئة، وتدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة لتحقيق الحياد المناخي، بالإضافة إلى اعتماد كافة معايير الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير الموارد المستعملة ذات القيمة. كما تنسجم مبادرة إعادة تدوير بطاريات الطاقة مع التزام "دو" الراسخ بالاستدامة البيئية، لتضع معياراً جديداً للإدارة المسؤولة للموارد في قطاع الاتصالات.
وتعليقاً على المبادرة، قال عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي، في "دو": إن "استراتيجيتنا لإعادة التدوير هي جزء أساسي من التزامنا الأوسع بتحقيق أهداف الدولة للحياد المناخي، وتعزيز دورنا القيادي ومسؤوليتنا في اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة داخل قطاع الاتصالات. وتفخر "دو" بأن تكون مثالاً يُحتذى به في إدراج عملية إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية كجزء رئيسي من أجندتنا للاستدامة، والسعي باستمرار لتشجيع الممارسات المستدامة في قطاع الأعمال."
وتتضمن استراتيجية "دو" للاستدامة مبادرات بارزة لرفع كفاءة استخدام مصادر الطاقة، بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أبراج الاتصالات، وتطبيق أنظمة التبريد الذكية، واعتماد ممارسات توريد مستدامة، وإدارة صارمة للمواد المستخدمة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم "دو" بتركيب شاشات من نوعية (M3)، الواقية من الشمس وأجهزة استشعار الحركة، ضمن اعتماد التقنيات الموفرة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على البيئة.
من جانبه، قال شمس الدين بن محيي الدين، رئيس مجلس إدارة "دوبات": إن "التقنيات المُتقدمة المستخدمة في عمليات إعادة تدوير البطاريات تضع معياراً جديداً للاستدامة والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إذ لا نكتفي بتلبية الحاجة الملحة لإعادة التدوير، بل نساهم أيضاً في تعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكيد على مدى التناغم بين الابتكار والحفاظ على البيئة."
وتعتبر مبادرة "دو" لإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية مكوناً رئيسياً لتحقيق أهدافها في مجال الاستدامة، حيث تركز على خفض الانبعاثات، والحفاظ على الموارد المتاحة. كما تدعم المبادرة التطور التقني في مجال الممارسات البيئية والاستدامة، حيث تتوافق مع أهداف الحفاظ على البيئة من خلال إعادة استخدام وتدوير المواد القيمة المكونة للبطاريات مثل الرصاص وحمض الكبريتيك. كما تسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي في قطاع الصناعات الخضراء، وتعزز الابتكار في أساليب إعادة التدوير، وترسخ قوة منظومة الأعمال المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
MENAFN04112024004993016550ID1108848389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.