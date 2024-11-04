مسؤولة أُممية تُحذّر: "الأزمات العالمية تُهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة" في نقاش نظمتهُ مؤسسة قطر

(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 31 أكتوبر 2024: حذّرت سعادة السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من أنّ 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح لتحقق نتائجها المرجوّة، وعزت ذلك إلى سلسلة الأزمات التي يشهدها العالم، وذلك خلال نقاش نظمتهُ مؤسسة قطر في إطار سلسلة محاضرات المدينة التعليمية.
وأوضحت سعادتها أن الأزمات المتداخلة، والتقدّم غير المتوازن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد النزاعات الجيوسياسية، والتحديات المناخية، والاضطرابات الاقتصادية، أثرت سلبًا على آفاق تحقيق تلك الأهداف، كما عمّقت أوجه عدم المساواة.
وقالت سعادتها: "يعيش ما يقارب 700 مليون شخص في فقر مدقع، كما يعاني أكثر من 730 مليون شخص من الجوع، والأعداد في زيادة مستمرة، ناهيك عن أن الوصول إلى التعليم الجيد والوظائف والرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية والاتصال الرقمي ما زال محدودًا، مما يهدد ببقاء مليارات الأفراد خارج الركب".
وأوضحت أن "الرسالة في ذلك واضحة ومباشرة: تتمحور التوقعات المطلوبة لتحقيق التنمية حول الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 هشة للغاية، لكن لم يفت الآوان لإحداث تغيير في هذا المسار".
وأضافت: "علينا أن نُكثّف جهودنا ونُجدد التزامنا لضمان إشراك الجميع، وذلك يشمل كافة السياقات، سواء على صعيد المجتمعات أو الدول. ينبغي أن نحدد الفئات المُهمّشة، ونضمن دمجها في خططنا واستثماراتنا من أجل الأفراد والكوكب".
وأشارت سعادة السيّدة أمينة محمد، إلى أن استضافة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025، تشكل "فرصة عظيمة" لتعزيز التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الصدد، قالت سعادتها: "تأتي القمّة في التوقيت المناسب. ومع تبقي خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن نتناول جميع الأهداف السبعة عشر، من القضاء على الفقر والجوع، إلى معالجة عدم المساواة، وتعزيز التعليم والسلام والشمولية. يجب أن تُحدد قمّة عام 2025 خطة عمل تفصيلية وقابلة للقياس من أجل التنمية الاجتماعية، تأخذ في الاعتبار تحديات القرن الحادي والعشرين وتحافظ على التقدم المحرز على مدار السنوات".
وأضافت: "يجب أن تكون الخطة نحو القمّة شاملة وتتيح فرص المشاركة على المستوى الوطني والعالمي والإقليمي على وجه التحديد، كما علينا أن نفسح مساحة لنصغي لآراء الناس، مع ضرورة إجراء حوارات بين الأجيال".
وفي حديثها عن النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، قالت سعادة السيّدة أمينة محمد: "أولاً وقبل كلّ شيء، نحن نعلم أنه بإمكاننا حلّ هذه النزاعات، لأنها من صنعنا نحن البشر. وهنا أؤكدّ على الدور الذي يلعبه الرجال في المراكز القيادية، وهذا ضروري في النزاعات، لأن عبء الحروب يقع على النساء والأطفال بشكل أكبر".
تابعت: "لا توجد حرب تستحق الدمار والفظائع التي تُرتكب بحق المجتمع. لقد تجاوزنا الكثير من الخطوط الحمراء، وما يحدث في غزة أكبر مثال، لكنه ليس الوحيد. ينبغي علينا أن نجد طريقًا نحو تحقيق السلام".
تجمع سلسلة محاضرات المدينة التعليمية خبراء عالميين لتقديم نقاشات بنّاء تفتح الآفاق وتتحدى الافتراضات. وتتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات والقضايا العالمية، من التعليم وتمكين الشباب مرورًا بالرياضة وصولًا إلى الاستدامة وإحداث التغيير الإيجابي.
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