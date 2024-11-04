التزام أوراسكوم للتنمية بتمكين الشباب يتجسد في شراكة موريا مع إنجاز عُمان لتنمية طاقات الشباب في ظفار

(MENAFN
- Tales & Heads) مسقط، عُمان، 1 نوفمبر 2024: أعلنت أوراسكوم للتنمية عن شراكة استراتيجية تجمع بين شركة موريا – المشروع المشترك مع مجموعة عُمران والمطور لمجتمعات حائزة على جوائز مثل جبل السيفة وهوانا صلالة – ومؤسسة إنجاز عُمان، واحدة من أكثر المنظمات غير الربحية تأثيراً في خدمة الشباب في عُمان، بهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب واستعدادهم لسوق العمل في محافظة ظفار.
تعكس هذه الشراكة التزام أوراسكوم للتنمية على مستوى المنطقة بتمكين المواهب الشابة ودعم بناء مجتمعات مستدامة، وهو توجه يظهر بوضوح في مختلف وجهاتها حول العالم.
ومن خلال هذه الشراكة، استفاد أكثر من 1500 طالب في المؤسسات التعليمية في محافظة ظفار من سلسلة من البرامج التعليمية والتفاعلية، وبدعم من 15 متطوعاً و10 موظفين من شركة موريا، تم تقديم ساعات تعليمية تمركزت حول تعزيز مهارات الثقافة المالية وريادة الأعمال. كما تم تقديم أكثر من 10 برامج، مصممة خصيصاً للمساهمة في سد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية وفرص العمل الواقعية، مع تمكين الجيل القادم من قادة الأعمال.
وتعليقاً على الشراكة، قال عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية وعضو مجلس إدارة شركة موريا، وعضو مجلس الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة إنجاز العرب: "إن تمكين الشباب يشكل محوراً أساسياً لنجاح أوراسكوم للتنمية في تحقيق التنمية المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وبصفتي عضواً في مجلس إدارة إنجاز العرب، يسرني أن أرى هذه الشراكة بين موريا وإنجاز عُمان تجسد كيفية تعاون القطاعات الخاصة والحكومية والمؤسسات غير الربحية، لتمكين مجتمعاتنا لتكون أكثر مرونة من خلال تزويد الشباب العربي بالمهارات الأساسية وتشجيع روح ريادة الأعمال. نحن نشارك في تمكين وإعداد قادة الأعمال ورواد المستقبل للمساهمة في النمو الاقتصادي طويل الأمد وتنويع الاقتصاد في المنطقة".
من جهته، قال المهندس وائل اللواتي، الرئيس التنفيذي لشركة موريا: "نحن فخورون بالتعاون مع إنجاز عُمان لدعم العقول الشابة في محافظة ظفار في رحلتهم نحو أن يصبحوا رواد أعمال وقادة المستقبل، ونحن في موريا نؤمن بأن الاستثمار في تعليم الشباب، هو مفتاح التنمية المستدامة والنجاح الاقتصادي طويل الأمد".
وقالت خولة الحارثي، الرئيسة التنفيذية لإنجاز عُمان: "جسد دعم موريا دوراً حاسماً في توسيع نطاق تأثيرنا في منطقة ظفار، ومن خلال هذه الشراكة، نساعد الشباب العُماني على اكتشاف إمكاناتهم واكتساب المهارات التي يحتاجونها للإسهام بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد".
تجسد الشراكة مع مؤسسة إنجاز التزام أوراسكوم للتنمية المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتفاعل مع المجتمع، بما في ذلك دعم التعليم وريادة الأعمال وتمكين الشباب. وتمثل هذه المبادرة الطموحة بالنسبة لشركة موريا مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف السلطنة في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
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