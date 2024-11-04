آي دي سي وسبرينكلر تكشفان النقاب عن بحث جديد حول أولويات الذكاء الاصطناعي في عام 2025

(MENAFN
- teamlewis) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 4 نوفمبر 2024: كشفت "سبرينكلر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: CXM)، وهي المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM) للمؤسسات الحديثة، اليوم النقاب عن نتائج بحثها حول أولويات قادة التسويق المؤسسي ومراكز الاتصال بخصوص الذكاء الاصطناعي في عام 2025. وتم جمع نتائج البحث في التقرير الجديد الذي أعدته "آي دي سي" تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي في كل مكان يعزز التجارب الذكية لمهام مراكز الاتصال والتسويق، حيث تسلط النتائج الضوء على التغير الجذري المثير للاهتمام في السرديات التقليدية السابقة التي كانت سائدة.
ويتطلع قادة التسويق إلى استقطاب كفاءات قادرة على مواكبة التوقعات الصعبة لميزانيات التسويق خلال عام 2025، بينما يركز قادة مراكز الاتصال على التحول الرقمي والارتقاء بالأدوات التقنية المستخدمة في خدمة العملاء بما يتوافق مع التطور الذي شهدته مراكز الاتصال بصفتها مكوناً رئيسياً في تجربة العملاء والعلامة التجارية.
وأشار قادة التسويق (44%) وقادة مراكز الاتصال (42%) إلى أن الافتقار إلى الموظفين الماهرين هو الحاجز الأكبر أمام التوظيف الناجح للذكاء الاصطناعي.
وقال أميتاب ميسرا، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى "سبرينكلر": "نحن ندرك في ’سبرينكلر‘ أن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ليسا مجرد تطور تكنولوجي، إذ يمثلان ضرورات استراتيجية نعتقد بأنها سترسم معالم مستقبل تجربة العملاء. إن منصات تجربة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي الأصلي مثل مراكز الاتصال المقدمة كخدمة (CCaas) لشركة ’سبرينكلر‘، سيكون لها أثر ملموس على الحلول الأخرى في الوقت الحالي. ويشير البحث المشترك الذي أجريناه مع ’إي دي سي‘ إلى ضرورة اعتماد المؤسسات للذكاء الاصطناعي من أجل تصميم تجارب ذكية وتنطوي على التعاطف، إلى جانب توفير كفاءات تشغيلية تساعد في تحقيق رضا العملاء ونمو الأعمال".
واستطلع التقرير آراء أكثر من 500 من قادة خدمة العملاء المؤسسية و500 من قادة التسويق المؤسسي حول أهدافهم المستقبلية وأولوياتهم، وكيف يخططون للتعامل مع هذه الأولويات من خلال التحول الذي ستشهده تجربة العملاء المعززة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025.
أبرز النتائج المتعلقة بآراء الذي شملهم الاستطلاع في مجال مراكز الاتصال:
• يعتقد 73% من التنفيذيين في مراكز الاتصال أن خدمة ودعم العملاء الذاتية على مدار الساعة 24/7 ستكون النتيجة التجارية الأبرز للتحليلات التنبؤية/المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025.
• يعتقد 67% من التنفيذيين في مراكز الاتصال أن التفاعل السياقي مع العملاء خلال تعاملات الخدمة ستكون النتيجة التجارية الأبرز من الذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2025.
• أشار 42% من الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الافتقار إلى الموظفين الماهرين هو العقبة الأكبر أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء بمؤسساتهم.
أبرز النتائج المتعلقة بآراء الذي شملهم الاستطلاع في مجال التسويق:
• يعتقد 76% من التنفيذيين في التسويق أن المحتوى الديناميكي والمخصص وبناء صورة العلامة التجارية ستكون النتيجة التجارية الأبرز للتحليلات التنبؤية/المتقدمة في عام 2025.
• أكد 72% من التنفيذيين الحاجة إلى برنامج "صوت عملاء" موحد ومتكامل وذلك للاطلاع على آراء غنية وأوسع للعملاء، وبالتالي تحسين فعالية التسويق ونتائج رحلة العملاء.
• أشار 44% من الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الافتقار إلى الموظفين الماهرين هو العقبة الأكبر أمام توظيف الذكاء الاصطناعي في التسويق.
من جهته، قال سودهير راجاجوبال، مدير إدارة الأبحاث لدى "آي دي سي": "يسهم كل من الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث ثورة في تبادل القيمة بين العملاء والعلامات التجارية، كما يتمتعان بالقدرة على إحداث أثر تحولي فعلي على تجارب العملاء مستقبلاً. لكن على الرغم من ذلك، فإن العديد من الشركات لا تزال في المراحل الأولى والمبكرة في هذا السياق من حيث تركيزها على الكفاءة عوضاً عن القيمة الإجمالية. ويجب على قادة مراكز الاتصال والتسويق بهدف الانتقال من مرحلة اختبار الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده على نطاق واسع، تجاوز التحديات الأساسية الخاصة بمهارات الموظفين والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتكاليف التنفيذ، والمخاطر التي تهدد ثقة العملاء، وذلك من خلال تعزيز جودة البيانات ووضع أسس راسخة لإدارة وحوكمة الذكاء الاصطناعي قبل بدء الذكاء الاصطناعي بتقديم قيمة ملموسة إلى العملاء".
ويقدم التقرير إرشادات قابلة للتطبيق تتيح للمؤسسات الاستعداد لحقبة "الذكاء الاصطناعي في كل مكان" ومن ضمنها:
1. ضمان استعداد بيانات العملاء والبيانات التشغيلية لحقبة الذكاء الاصطناعي: تعزيز البنية التحتية للبيانات وذلك بهدف المشاركة الموثوقة للبيانات، ووضع أسس لإجراءات منضبطة لإدارة وحوكمة البيانات ومخصصة لتتلاءم مع قدرات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.
2. تطوير هيكل موحد لآراء العملاء: دمج بيانات العملاء الخاصة بمختلف الوظائف من أجل إنشاء محفظة شاملة من معلوماتهم بما يسهم في إثراء النتائج السياقية لرحلة العملاء.
3. وضع أسس إدارة وحوكمة ذكاء اصطناعي خاص بتجربة العملاء: تنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي بما يساعد في ضمان الممارسات الأخلاقية، وإلغاء التحيزات، والمحافظة على ثقة العملاء في التفاعلات المعززة بالذكاء الاصطناعي.
4. التركيز على توفير تجربة ذكية ومنخفضة التكلفة: إعطاء الأولوية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي التي تقدم نتائج ملموسة لكل من العملاء والشركات على حد سواء، وإبرام الشراكات مع مزودي خدمات التكنولوجيا الذين يقدمون نماذج تسعير مرنة وخدمات دعم جيدة.
5. إيجاد حلول للتحديات الأساسية المرتبطة بمهارات الموظفين والتدريب بهدف الاستفادة من استثمارات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.
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