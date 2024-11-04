سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي بمناسبة "يوم العلم الإماراتي" 2024

(MENAFN
- Weber Shandwick) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 03 نوفمبر 2024،
" ستظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقةً في الأعالي، ورمزًا لاتحادنا وانتمائنا لهذا الوطن المعطاء الذي يواصل مسيرة الرخاء والنماء في ظل قيادته الرشيدة، وعزيمة أبنائه التي لا تعرف المستحيل.
اليوم تتجسد أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بهويتنا الوطنية احتفاءً برمزية علم الدولة، والذي أصبح منارةً للأجيال، ومصدر إلهام لنا جميعًا لمواصلة تحقيق الإنجازات الاستثنائية في شتى الميادين من أجل رفعة وطننا وتقدمه وازدهاره. علم دولة الإمارات نسيجٌ نابضٌ بالتاريخ والأمل، ورايةٌ تقف شامخةً في سماء الوطن لتكون شاهدةً على أمجاده، وبوصلةً ترسم الطريق لمواصلة مسيرة الريادة والتنمية، ونحن في بلدية دبي سنكون دائمًا على العهد، جنودًا مخلصين لقيادتنا الرشيدة في سعيها لبناء الإنسان وضمان رخاء وسعادة مواطني الدولة."
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