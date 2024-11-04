نجم الموسيقى التقنية العالمي "بوريس بريتشا" يشعل حماس الجماهير في أونيكس أرينا جدة

(MENAFN
- JUMMAR PR) نظّمت شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في مجال الترفيه الموسيقي، ليلة موسيقية لا تُنسى حيث قدّم فيها بوريس بريتشا، أحد أبرز فناني الموسيقى الإلكترونية في العالم، عرضًا حصريًا في "أونيكس أرينا" بجدة في 31 أكتوبر 2024.
كان الحدث استثنائيًا حيث مزج بين عروض دي جي لفنانين محليين وأداء مُميز للفنان العالمي، مما خلق أمسية مليئة بالإيقاعات النابضة والطاقة المتوهجة.
افتتح الدي جي ميشا، النجم الصاعد في عالم الموسيقى الإلكترونية، الليلة بأداء ساحر، مما مهد الطريق لأمسية مثيرة. وقد أضفت طاقته وحيويته على المسرح وتنوعه الموسيقي بُعدًا فريدًا للحدث، حيث أظهر قدرته على إبقاء الجمهور في حالة من التفاعل المستمر.
بعد ذلك، صعد الثنائي المميز "دش داش" المسرح، حيث أبهروا الحضور بمزجهم الفريد بين موسيقى "الهاوس" و"التكنو" والإيقاعات الحماسية، مما جعل الجمهور في حالة من الحماس المستمر.
وقد بلغت الإثارة ذروتها مع صعود الفنان العالمي الشهير دي جي بوريس بريتشا للمسرح، والمعروف بعروضه المميزة وقناعه الشهير، حيث قدّم عرضًا مذهلاً بأسلوبه الفريد الذي رفع مستوى الحماس إلى أعلى مستوى، وترك انطباعًا لا يُنسى لدى الجمهور، ليصبح الحدث تجربة فريدة لمحبي الموسيقى الإلكترونية. وكان بريتشا قد حقق نجاحًا كبيرًا في مهرجانات عالمية مثل "تومورولاند" و"تايم وارب" و"أوشوايا إيبيزا".
وقد تميز مسرح "أونيكس أرينا" جدة في تلك الليلة بالتنوع والحيوية، حيث جلب كل دي جي أسلوبه الخاص وطاقته المميزة بالإضافة إلى عروض نارية مع الليزر ، مما خلق ليلة مليئة بالأصوات المتنوعة والإيقاعات النابضة وعرضًا استثنائيًا، تركت لحظات لا تُنسى لجميع الحاضرين.
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