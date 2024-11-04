WWE® تطلق برنامجا جديدا لتطوير مشهد المصارعة المستقلة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت WWE®، التابعة لمجموعة TKO القابضة (المسجلة في بورصة نيويوركTKO:)، عن إطلاق برنامج تطويري هو الأول من نوعه لتزويد المصارعين المستقلين الناشئين بمسار مهني للحصول على مركز محتمل في WWE. وسيطلق على البرنامج اسم WWE ID، وهو اختصار لعبارة WWE Independent Development™.
وقال بول "تريبل إتش" ليفيسك، كبير مسؤولي المحتوى في WWE: "يعد WWE ID البرنامج الأحدث في إطار جهودنا الرامية لتحديد ودعم مسار المصارعين الناشئين، والمساهمة بالتالي في تعزيز مشهد المصارعة المستقلة والارتقاء بمنظومتها المتكاملة".
ويأتي إطلاق WWE ID لاستشراف مستقبل المصارعة المستقلة وتطوير مدارس المصارعة من خلال التدريب والتطوير والإرشاد على مستوى عالمي. وذلك بعد إطلاق برنامج NIL التابع لـWWE عام 2021".
وستزود WWE مدارس المصارعة المستقلة البارزة في إطار البرنامج بالتسمية الرسمية لـWWE ID، بهدف تزويد المتدربين الجدد والمواهب الحالية في هذه المؤسسات المختارة بفرص تطوير معززة. وتعد كل من "يوكر تس رياليتي أوف ريستلينغ" (هيوستن)، "كودي رودس نايت مير فاكتوري" (أتلانتا)، "أكاديمية سيث رولينز بلاك آند بريف" (دافنبورت، أيوا)، "مركز تدريب إليت برو ريستلينغ" Wrestling (كونكورد، نيو هامبشاير) و"أكاديمية كنوكس برو" (لوس أنجلوس)، أولى مدارس المصارعة المستقلة التي نالت اعتماد برنامج WWE ID.
على صعيد آخر، سيرتقي البرنامج الجديد بآفاق المصارعة المستقلة مع تسمية WWE ID الرسمية "المحتملة" ودعم المسيرة التطورية للمصارعين عبر توفير الفرص المالية والمساعدة في أعمال التدريب والإرشاد والتطوير، بما في ذلك الوصول إلى المرافق العالمية، وتدريبات الحلبة الأفضل في فئتها، والتواصل مع المدربين الرائدين وغيرها من المزايا الاستثنائية. ويقدم البرنامج للمشجعين فرصة متابعة مسارات هذه الآفاق البارزة عبر مشهد المصارعة المستقلة من خلال محتوى منسق، بالإضافة إلى أبرز الأحداث والمباريات المعروضة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة WWE.
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