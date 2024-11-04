سامسونج تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من رواد الذكاء الاصطناعي في برنامج Galaxy AI Pioneers

(MENAFN
- Hill & Knowlton) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 نوفمبر 2024: حققت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات إنجازاً مهماً في استراتيجيتها لتنمية مواهب الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تخرج 49 طالباً من الدفعة الأولى من برنامج Galaxy AI Pioneers.
وفي حفل أقيم في SmartThings Home دبي، منح شافي عالم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونج جلف للإلكترونيات، شهادات إتمام البرنامج للخريجين تقديراً لإنجازهم في إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة.
زوّد البرنامج المكثف الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر وتم إطلاقه بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين ومقر المبرمجين، الشباب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً بالمعرفة الشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشملت برمجة لغة بايثون وتعلم الآلة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
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