فلاي جناح توسع شبكة وجهاتها الدولية بإطلاق رحلات مباشرة جديدة بين الرياض ولاهور

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 أكتوبر 2024: أعلنت "فلاي جناح"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، عن إطلاق رحلات جديدة مباشرة تربط بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة لاهور في باكستان.
وستربط الخدمة الجديدة بين المدينتين ابتداء من 15 نوفمبر بمعدل رحلتين أسبوعياً، يومي الإثنين والجمعة. وستزداد معدل الرحلات بدءاً من 6 ديسمبر لتصبح ثلاث رحلات أسبوعياً من خلال إضافة يوم الأحد، مما يعزز التواصل بين المدينتين فضلا عن توفير خيارات سفر أوسع.
جدول الرحلات من وإلى لاهور، اعتباراً من 15 نوفمبر 2024 (المواعيد بالتوقيت المحلي):
الرحلة المغادرة التوقيت الوصول التوقيت الطائرة اليوم
9P 765 الرياض 10:15 لاهور 16:10 A320 الإثنين/الجمعة
9P 764 لاهور 06:35 الرياض 09:25 A320 الإثنين/الجمعة
وبهذه المناسبة قال المتحدث الرسمي باسم "فلاي جناح": " يعكس إطلاق الرحلات الجديدة بين لاهور والرياض التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وسلسة لعملائنا. حيث توفر هذه الإضافة حلول سفر أكثر قيمة وجودة وبأسعار مقبولة، وتساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".
وتواصل فلاي جناح توسيع شبكة وجهاتها الدولية في منطقة الخليج العربي، حيث تُشغل الشركة رحلات مباشرة إلى الشارقة من لاهور، إضافة إلى رحلات مباشرة إلى البحرين ومسقط والشارقة من إسلام آباد.
وتقدم "فلاي جناح" أفضل خدمات القيمة المضافة وبأسعار معقولة للمسافرين. حيث تشغل الشركة أسطول حديث مكون من خمس طائرات من طراز إيرباص A320 حيث توفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة مع أي مقصورة اقتصادية. كما يمكن للعملاء الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطباق الشهية وبأسعار معقولة عبر قائمة "SkyCafe" الموجودة على متن الطائرة والاستمتاع بخدمة "SkyTime"، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الافلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.
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