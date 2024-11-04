جامعة نيويورك أبوظبي تعرض ابتكارات فنية مستوحاة من الصحراء في أسبوع دبي للتصميم

(MENAFN
- Hanover communications)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2024: تعرض جامعة نيويورك أبوظبي ثلاثة أعمال فنية في فعالية أسبوع دبي للتصميم بتاريخ 5- 10 نوفمبر هذا العام، وهي أعمال ديناميكية تسلط الضوء على دور التقنية في علاقتنا مع الصحراء. تعد هذه الأعمال ضمن المشاريع الفنية لمساق «فن وسائط الصحراء» الدراسي للأستاذ مايكل أنغ، الأستاذ المشارك في ممارسة الوسائط التفاعلية، حيث تركّز المشاريع على تكوين منظور جديد لبيئة الصحراء من خلال الأعمال التفاعلية المبتكرة لأساتذة الجامعة وطلابها وخريجيها.
الأعمال الفنية:
● «الواحة»: من أعمال ظبية المنصوري وجوزيف هونغ، الباحث في الجامعة، عرض للمرة الأولى في مهرجان «آرس إلكترونيكا» الفني المرموق في النمسا. يتضمن العمل مجموعة من أزهار اللوتس الآلية التي تستجيب للضوء، في عمل يركّز على على صمود الحياة في بيئة الصحراء القاسية.
● «رنين الخماسين - Dunewind Resonator»: عمل فني صوتي من إنجاز مايكل أنغ وسكوت كيلدال الفنان المقيم في جامعة نيويورك أبوظبي، وهو مشروع تفاعلي يحول الكثبان إلى آلات موسيقية تدعو الجمهور إلى الإنصات واستراق السمع إلى رياح الصحراء.
● «حكاية»: يمتزج السرد القصصي بالتقنيات التفاعلية الحديثة في احتفاء بالتراث الإماراتي في هذا العمل الفني التفاعلي لخريجات الجامعة نوف النعيمي وشيخة الناصري وعلياء شرف وظبية الحوسني، فيوظّف الحواس كلها ليروي للجمهور قصصاً عن حياة الصحراء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل أنغ: "إن هذه الأعمال ليست مجرد مشاريع فنية تفاعلية، بل إنها ترفع وعي الجمهور بالبيئة بمختلف الطرق، من السرد القصصي إلى الأصوات التي تساهم في تشكيل تصور جديد للصحراء كمساحة للابتكار والإبداع".
ويدعو معرض «فن وسائط الصحراء» الجمهور إلى استكشاف الطرق المختلفة لتغيير المنظور السائد حول الطبيعة باستخدام الوسائط التفاعلية، بهدف تعزيز تقديره للبيئة الطبيعية والتراث الثقافي اللذان تتميز بهما دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكما أضاف مايكل أنغ: "وبهذه المشاريع، توفر جامعة نيويورك أبوظبي للطلاب والأساتذة وسيلة لاستكشاف مجال الفن التقني الذي يساهم في توسعة فهمنا للطبيعة. كما نتقدم بالشكر إلى أسبوع دبي للتصميم لما يوفره من فرصة لعرض هذه الأعمال على نطاق واسع والاحتفال بالفرص الإبداعية التي تمثلها الصحراء".
MENAFN04112024005033015104ID1108848344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.