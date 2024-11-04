تحتفل مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" بمرور خمس سنوات على تمكين الكُتّاب الشباب في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 نوفمبر 2024: استضافت مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" في الشرق الأوسط حفل توزيع جوائز للفائزين في الجولة الخامسة من المسابقة. وشهد الحدث الذي أُقيم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حضور الطلبة الذين استحوذت قصصهم على قلوب لجنة الحكام وانضم إليهم معلموهم وعائلاتهم والرسامون الذين جلبوا قصصهم إلى الحياة.
ترأست الحدث سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في المنطقة وبحضور نخبة من الشخصيات البارزة من بينهم، سعادة روبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة أليسون هول، نائب القنصل العام؛ القنصلية البريطانية، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتورة رفيعة غباش، مُؤسِسَة متحف المرأة، والدكتور سعيد خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، د. أمل القحطاني، مدير نطاق بوزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب وآخرون.
استضاف الحفل الفائزان بالمركز الأول في الجولة الرابعة من المسابقة وهما خلود مروان صالح ومير فراز، وتضمن حفل توزيع الجوائز للفائزين في الفئات الاثنتي عشرة، قراءة شعرية مؤثرة ألقاها عبد الكريم غزال وأداء ساحر من جوقة مدرسة برستين الخاصة.
أعربت سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم عن فخرها الشديد بتطور البرنامج قائلةً: "من المجزي حقاً أن نشهد نجاحات مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" منذ إطلاقها في المنطقة، إذ أن الإقبال الكبير على المشاركة والجودة الاستثنائية للقصص والحماس الذي لا يتزعزع للطلاب الذين التقيت بهم يؤكدون الدور الحاسم الذي تلعبه مبادرات مثل هذه في تمكين قادة المستقبل في الغد؛ أُهنئ الكتّاب الصغار وأولياء أمورهم ومعلميهم على إنجازاتهم ".
الفائزون
الفائزون في فئة اللغة الإنجليزية:
1. قصة "صحوة اللؤلؤة الزرقاء" لمحمد حمدان صدّيقي من مدرسة "جيمس فاوندرز".
2. قصة "أحلامي مرسومة على الورق" لجنين العزامي من مدرسة الراحة الدولية.
3. قصة "ثورة الجِذِر" لرايشال ثارون هارشال من مدرسة دلهي الخاصة.
الفائزون في فئة اللغة العربية:
1. قصة "لبيبة والألوان السحرية" للجين وسام الحلبي من مدرسة المواكب، القرهود.
2. قصة "عين حقيقية" لأسيل حسن عبد النبي إبراهيم محمد من مدرسة الزلاقة للبنات.
3. قصة "في أحضان سحابة" لعائشة حميد عبيد الخيّال من مدرسة المنار النموذجية للبنات.
أكدت مديرة مبادرة أصوات أجيال المستقبل في الشرق الأوسط، جينيفر مالتون، على أهمية هذا الحدث قائلةً: "إن الاحتفال بمرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" يُشكل لحظة محورية بالنسبة لنا، نحن إذ أننا عازمون على الاستفادة من نجاح هذه المبادرة التي مكنّت الطلبة من ابتكار سرديات مقنعة لمعالجة التحديات العالمية بإبداع وشغف لا مثيل لهما، كما نريد احتضان الابتكار وإتاحة فرص جديدة لأهم داعمينا مثل معلمينا المخلصين".
المسابقة
نشرت مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" لمنطقة الشرق الأوسط أعمال 100 من الكتّاب الطلبة على مدار فترة المسابقة، إذ تلقت المبادرة مشاركات من 4309 طالب وطالبة من 923 مدرسة. والجدير بالذكر أن لدى المبادرة سفراء من كل من الإمارات السبع.
طال هذا النجاح المبهر إشادة على المستوى الدولي، حيث حصلت مبادرة "أصوات أجيال المستقبل" على الجائزة الكبرى لأفضل برنامج للمسؤولية المجتمعية للشركات في مجال التعليم ضمن جوائز "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم" (GESS) في دبي لعام 2023، ثم أُدرجت المبادرة مرة أخرى ضمن القائمة النهائية لجوائز عام 2024.
تم إطلاق مسابقة "أصوات أجيال المستقبل" في كندا برعاية منظمة اليونسكو في عام 2014، ثم تم إطلاق نسخة من المسابقة في منطقة الشرق الأوسط في عام 2019. تهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بأهداف التنمية المستدامة. تنظم مؤسسة الإمارات للآداب المسابقة برعاية كريمة من سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة للمبادرة في الشرق الأوسط.
تشجع مسابقة الكتابة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً على كتابة قصص مغامرات حول شخصيات تتغلب على التحديات وتبني عالماً أكثر تسامحاً واستدامة، وتُنشر المشاركات المختارة في فئتين باللغتين العربية والإنجليزية، ثم تُنشر أفضل المشاركات بشكل فردي وتُتاح للشراء دولياً.
يجب أن تتراوح القصص بين 600 إلى 1500 كلمة وأن تتضمن هدفاً واحداً أو أكثر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما يجب أن تشمل آمال الكاتب أو أحلامه أو تطلعاته لمستقبل مستدام. باب المشاركة مفتوح لكافة الأطفال المقيمين في منطقة الخليج والملتحقين بالتعليم بدوام كامل؛ بما في ذلك الذين يتلقون تعليمهم في المنزل. التسجيل للدورة السادسة مفتوح الآن على موقع المسابقة وسيتم فتح باب تقديم القصص في 1 ديسمبر 2024 والموعد النهائي للتقديم هو 31 مايو 2025.
تم إطلاق برنامج "المعلمون الأبطال" لتكريم المعلمين الذين يروجون لمبادرات الكتابة في مدارسهم وهي إضافة رائعة شهدتها النسخة السادسة من المبادرة، إذ يحصل المعلمون على إمكانية الحصول على موارد وأدوات تعليمية خاصة لدعم تطورهم المهني، كما سيتم تكريمهم في أول حفل توزيع جوائز "أصوات أجيال المستقبل" للمعلمين الأبطال والمقرر إقامته في عام 2025.
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