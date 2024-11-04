(MENAFN
- Emirates) دبي، 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2024: وقعت طيران الإمارات مذكرتي تفاهم مع الخطوط الجوية الفيتنامية وشركة فيت جيت، في خطوة تجسد التزام الناقلة بتعزيز الاتصال وتقديم المزيد من خيارات السفر بين دبي ووجهيتها في فيتنام، هو تشي منه وهانوي.
جاء إبرام مذكرتي التفاهم على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي، الذي أقيم في فندق هيلتون بالم في دبي، وذلك بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وممثلي الأعمال من كلا البلدين.
وألقى أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى في طيران الإمارات، كلمة رئيسية سلّط خلالها الضوء على التزام الناقلة بتعزيز حضورها في فيتنام، والتي تخدمها طيران الإمارات منذ عام 2012، وأكّد على دور طيران الإمارات في دعم الروابط الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، والتزامها بتقديم خيارات سفر مريحة للعملاء.
وقال عدنان كاظم: "يشكل تعزيز تعاوننا مع شركاء مشابهين لنا في التفكير مثل الخطوط الجوية الفيتنامية وفيت جيت، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التجارية الأساسية لربط المسافرين بشكل أفضل عبر نقاط خارج شبكة وجهاتنا الواسعة".
وأضاف: "توفر فيتنام فرصاً هائلة لتعزيز السياحة والتجارة، باعتبارها مركزاً رئيسياً في منطقة جنوب شرق آسيا، ونحن ملتزمون في طيران الإمارات بدعم الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة مع فيتنام. وقد أسهم تعاوننا مع الخطوط الجوية الفيتنامية على مدى العقود الماضية في تعزيز الاتصال بين فيتنام ودبي، ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لاستكشاف المزيد من الفرص للارتقاء بهذه الشراكة مع تأسيس تعاون استراتيجي جديد مع فيت جيت، ونتطلع إلى توسيع نطاق شراكاتنا في فيتنام في المستقبل".
الخطوط الجوية الفيتنامية
تضع مذكرة التفاهم إطاراً عاماً لتوسيع التعاون الحالي القائم بين الناقلتين، بما في ذلك تعزيز الاتصال على الخطوط الجوية خارج نطاق شبكة الخطوط القائمة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة مزايا الولاء المتبادلة. كما ستدخل الناقلتان في مناقشات استكشافية حول آفاق التعاون في خدمات الشحن والخدمات الفنية لخلق تجارب سلسة للمسافرين.
يذكر أن علاقة التعاون طويلة الأمد بين طيران الإمارات والخطوط الجوية الفيتنامية، والتي بدأت في عام 1994، ساهمت في ربط العملاء بـ 22 وجهة محلية و15 وجهة إقليمية ضمن شبكة رحلات الخطوط الفيتنامية، بالإضافة إلى 12 وجهة في شبكة رحلات طيران الإمارات العالمية.
وقال نجوين تشين ثانج، النائب التنفيذي للرئيس في الخطوط الجوية الفيتنامية: "يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع طيران الإمارات خطوة هامة للخطوط الجوية الفيتنامية، حيث سيتيح لنا هذا التعاون إطلاق العنان للقوة المشتركة لشبكة وجهاتنا في الوقت الذي تسعى فيه الخطوط الفيتنامية إلى تعزيز حضورها الدولي وتوفير المرونة والراحة المعززة لركابها، ونحن متحمسون للإمكانيات التي ستوفرها هذه الشراكة في تعزيز العلاقات بين الناقلتين وكذلك البلدين، والتي ستسمح لمسافرينا استكشاف الوجهات السياحية الأكثر رواجاً في جنوب شرق آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة وما بعدها".
فيت جيت
تهدف مذكرة التفاهم بين طيران الإمارات وفيت جيت، إلى تعزيز الاتصال بالوجهات الشعبية في شبكة فيت جيت المحلية والإقليمية عبر هانوي ومدينة هو تشي منه ودانانج وغيرها، في حين تقدم لعملاء فيت جيت إمكانية وصول متزايدة إلى شبكة طيران الإمارات العالمية عبر مركزها في دبي على مسار واحد وسياسة أمتعة واحدة، حيث ستستكشف الناقلتان المبادرات المشتركة للمساعدة في تعزيز حركة السفر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام، وتعزيز التعاون التجاري بين الناقلتين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيت جيت" دينه فيت فونج: "قدمت "فيت جيت" طلبها لشراء طائرات في دبي في عام 2015، وقد عملنا سابقاً في الإمارات العربية المتحدة من خلال التأجير. تمثل شراكة اليوم مع طيران الإمارات بداية اتصال رسمي مع أكبر ناقلة في المنطقة، ومن خلال هذا التعاون، سيستمتع ركاب "فيت جيت" برحلات سلسة وفعالة من حيث التكلفة إلى وجهات دولية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى خدمة طيران الإمارات عالمية المستوى. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تسهم في ترسيخ الحضور العالمي لشركة "فيت جيت"، وجذب المزيد من الزوار إلى فيتنام، وتعزيز التبادل الثقافي والنمو المستدام، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي ودائم على كل من البلدين وصناعة الطيران الدولية".
وتجذب فيتنام بشكل متزايد المسافرين والشركات من جميع أنحاء العالم، بفضل تراثها الثقافي الغني ومناظرها الطبيعية الخلابة واقتصادها سريع النمو، وتعكس الاتفاقيتين الجهود الأوسع التي تبذلها حكومتي كلا البلدين لتعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين.
وأبرمت دولة الإمارات العربية المتحدة وفيتنام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار. ووفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية، تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 3.2 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 43% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتشغل طيران الإمارات حالياً 14 رحلة أسبوعية إلى كل من مدينة هو تشي منه وهانوي، بطائراتها من طراز البوينج 777، وتوفر للمسافرين من فيتنام إمكانية الوصول السلس إلى العديد من الوجهات الشهيرة في أوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين. وتعتزم الناقلة إضافة رحلة يومية ثانية إلى مدينة هو تشي منه اعتباراً من 15 يناير (كانون الثاني) 2025، لتلبية الطلب المتزايد على السفر قبل رأس السنة القمرية الجديدة.
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