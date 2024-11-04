نيو بالانس تُدشِّن أول متجر خارجي مفتوح في سيتي ووك دبي ضمن خططها لتوسيع حضورها في المنطقة

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 نوفمبر 2024: أعلنت علامة "نيو بالانس" الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة
الجري، عن إطلاق أول متجر خارجي مفتوح في سيتي ووك، والذي يمثل امتداداً لسلسة متاجر "نيو بالانس" الحالية في قلب هذه المنطقة النابضة بالحيوية، وستُوفر فيه العلامة تشكيلةً من الملابس الرياضية المبتكرة، لتتيح بذلك تجارب تسوق استثنائية مُعدّة خصيصاً لإلهام العملاء وإبهارهم، وذلك استكمالاً لرحلة نجاحات نيو بالانس في توسيع نطاق حضورها ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، ليصل إجمالي عدد متاجرها إلى 8 فروع.
وتزامناً مع احتفالاتها بهذه المناسبة سيكون عشاق الأحذية الرياضية مدعوين من السادس إلى العاشر من نوفمبر الجاري لحضور فعالية "Sneak Back" الخاصة التي تعود بالزمن لتُجسد حقبة السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين، والتي ستعرض خلالها مجموعة من أبرز منتجات تشكيلة MADE و Energy launchesمن نيو بالانس، فيما سيتضمن هذا الحدث العديد من التجارب والأنشطة التي تشمل:
• ركن تخصيص الأحذية: سيتمكن العملاء من تخصيص أحذيتهم الرياضية الجديدة أو القديمة من نيو بالانس لتناسب أذواقهم.
• عرض الـ"دي جيه" الحي: سيجري خلال هذه التجربة عرض مقاطع موسيقية تعود بذاكرة العملاء لفترة السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين بواسطة المايسترو DJ Shef Codes.
• ركن الآساي الخاص: إبرازاً للتوجهات الصحية السائدة، ستحتضن نيو بالانس منصةً مخصصة لمشروبات الآساي التي يمكن فيها للزوار صنع مشروباتهم الخاصة بما يتناسب وأذواقهم، لتتيح لعملائها خياراً صحياً أثناء استكشافهم للمتجر الجديد.
• ركن الحلويات: ستتضمن هذه التجربة تشكيلةً من الحلويات الشهيرة خلال فترة بداية الألفية الجديدة، لتوفر من خلالها نكهات يستعيد بها الضيوف ذاكرة تلك الأيام الخوالي.
• كشك الصور: سيزدان هذا الركن بتصاميم مستوحاة من الطراز القديم لتزويد العملاء بخلفية بديعة لالتقاط الصور التذكارية وتوثيق لحظاتهم المميزة خلال ارتدائهم منتجاتهم المفضلة من نيو بالانس.
• كاميرات "كوداك" ذات الاستخدام الواحد: سيتمكن العملاء طوال هذه التجربة من التقاط الصور التذكارية الخاطفة بكاميرات "كوداك" التقليدية ذات الاستخدام الواحد.
• فقرة البودكاست التفاعلي: ستتاح للضيوف فرصة المشاركة في هذا البودكاست التفاعلي الحي الذي يستضيفه كل من إدموند جاي ومارك الشهيرين في عالم الأحذية الرياضية، والذي سيجري فيه استعراض بعض التوجهات الحديثة في مجال الأحذية الرياضية وبعض النصائح.
وتعليقاً على ذلك، قال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة "نيو بالانس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "يعد افتتاحنا هذا الفرع الجديد في سيتي ووك إنجازاً بارزاً ضمن خططنا للتوسع في جميع أنحاء المنطقة، حيث عملنا على تقديم هذا المفهوم الجديد كلياً لاستعراض منتجاتنا وتحويل المتجر إلى مركزٍ مجتمعيٍ محلي، فيما يجسد كذلك التزمنا الراسخ بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات التي تواكب أحدث معايير الأداء والأناقة والتميز، ونتطلع في ذات الوقت إلى التواصل مع قاعدة عملائنا من خلال طرق وأساليب جديدة كلياً.
هذا وسيزخر متجر نيو بالانس الجديد في سيتي ووك بتشكيلةٍ متنوعة من منتجات العلامة البارزة، بما في ذلك الأحذية عالية الأداء للتدريب والجري، والأحذية الرياضية الأنيقة والملابس الرياضية وغيرها، ليرسي هذا المتجر معايير جديدة كلياً لحضور العلامة على مستوى المنطقة عبر تجاربه التفاعلية والنصائح التي يقدمها خبراؤه للعملاء.
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