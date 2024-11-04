"يا طلاب ثانوية جوجوتسو ، احتشدوا!" Honor of Kings تكشف المزيد من التفاصيل حول تعاونها مع جوجوتسو كايسن

(MENAFN
- Bashir Mraish Consultancy) مظاهر جوجوتسو كايسن الجديدة كلياً: بيرون – يوجي إيتادوري، وكونغ مينغ - ساتورو غوجو، بالإضافة إلى مظهر حصري للبطلة جارو بطابع جوجوتسو كايسن
شارك في جميع الأنماط والفعاليات الجديدة واحصل على عناصر رائعة بطابع جوجوتسو كايسن
اكسب باقات صوتية للبطلين يوجي وغوجو
4 نوفمبر 2024 - يشهد اليوم انطلاق تعاون Honor of Kings مع جوجوتسو كايسن بدخول 3 شخصيات إلى عالم Honor of Kings، مع مجموعة مختارة من المحتوى والفعاليات ذات الطابع الخاص التي ستسعد اللاعبين.
لا تفوّتوا فرصة الحصول على مظاهر جوجوتسو كايسن
في الأول من نوفمبر، سيتمّ إطلاق بايرون – يوجي إيتادوري، ويليه إطلاق كونغ مينغ – ساتورو غوجو في الخامس من نوفمبر، ويمكن الحصول عليهما من خلال آلية السحب. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين تجربة مظهر تعاون جارو الأصلي لفترة محدودة عبر الاستبدال بـ 100 عملة، أو امتلاك المظهر بالكامل مقابل 800 عملة.
العب جميع الأنماط الجديدة كلياً بطابع جوجوتسو كايسن لفترة محدودة
استعدّ لمعارك عنيفة منذ البداية بين 1 و14 نوفمبر، من خلال تحدّي شعارات المدارس، ابتداءً بالمستوى الأقصى مع عمليات بناء كاملة سريعة ومعارك جماعية فورية، تتمثل المهمة في جمع 20 شارة لتحقيق النصر. ماذا تنتظر؟
وخلال الفترة من 15 إلى 28 نوفمبر، تتحول الإثارة نحو حملة الروح الشريرة. ولكن، لا داعي للخوف. فقد تجسّدت روح شريرة من الدرجة 2 في الوادي. وسيحتاج اللاعبون إلى استخدام مهاراتهم لطرد هذه الروح الشريرة وكسب مكان في أقوى فرق ثانوية الجوجوتسو. فهل لديك المهارة اللازمة؟
مهام وفعاليات متعدّدة بطابع جوجوتسو كايسن
يمكنك إكمال المهام التالية، حتى تاريخ 14 نوفمبر، للحصول على مكافآت رائعة:
سجّل الدخول يومياً للحصول على عملتين و100 ألماسة
شارك يومياً للحصول على عملة واحدة وتجربة الأبطال جارو وبيرون وكونغ مينغ لمدة 14 يوماً
أكمل مباراتين كل يوم للحصول على عملة واحدة و3 قسائم سحب ألماسية
أكمل 9 مباريات فإجمالًا للحصول على 1 من 3 صناديق اختيار مظهر البطل
شارك يومياً في فعالية تدريب جوجوتسو خلال الفترة من 1 إلى 27 نوفمبر لكسب العملات ثم استبدلها بالعديد من العناصر الرائعة:
سجّل الدخول يومياً للحصول على عملتين
أكمل مباراة 5 ضد 5 كل يوم للحصول على 10 عملات
أكمل جلسة تدريب يومياً للحصول على 20 عملة
فز بمباراة مصنفة واحدة للحصول على 10 عملات (بحدّ أقصى 200 عملة)
استبدال الرموز
100 عملة = تجربة مظهر جارو
300 عملة = 300 ألماسة
500 عملة = إطار صورة رمزية بطابع جوجوتسو كايسن
800 عملة = مظهر جارو الأصلي
حان موعد اللقاء مع يوجي وغوجو في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر
سجّل الدخول فقط للحصول على:
ملصق يوجي (صالح لمدة 30 يومًا)
ملصق غوجو (صالح لمدة 30 يومًا)
5 قسائم جوجوتسو
15 هدية صداقة جوجوتسو
وخلال الفترة نفسها من 1 إلى 7 نوفمبر، شارك في المباريات واحصل على قسائم سحب جوجوتسو:
شارك في 3 مباريات واحصل على قسيمة سحب جوجوتسو
أكمل 6 مباريات 5 ضد 5 واحصل على قسيمة سحب جوجوتسو
أكمل 10 مباريات 5 ضد 5 واحصل على قسيمة سحب جوجوتسو
أكمل 16 مباراة 5 ضد 5 واحصل على قسيمتي سحب جوجوتسو
وأخيراً، تشهد الفترة من 8 إلى 27 نوفمبر فعالية استكشاف ثانوية الجوجوتسو والمزيد من المهام التي يجب إكمالها، مع مزيد من المكافآت التي يمكن الحصول عليها:
سجّل الدخول يومياً للحصول على 15 عملة
شارك يومياً كزميل في الفريق واحصل على 5 عملات
أكمل 3 مباريات يومياً واحصل على 5 عملات
طوال فترة الفعالية، شكّل الفرق للعب مباريات 5 ضد 5 واحصل على 5 عملات (بحد أقصى 50 عملة)
يمكن استبدال العملات بالعناصر التالية:
15 أداة صداقة من جوجوتسو
صورةغوجو الرمزية
مجموعة صوت يوجي
مجموعة صوت غوجو
يُرجى زيارة موقع Honor of Kings الرسمي ومتابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لمواكبة جميع أخبار هذا التعاون والكثير غيرها من المستجدات.
إنستغرام:
فيسبوك:
ديسكورد:
تويتر X:
يوتيوب: @HoKArabia
MENAFN04112024004771015760ID1108848332