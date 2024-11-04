"إم يو إف جي" توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Borouj Consulting) 31 نوفمبر 2024 – أعلنت كل من "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في المملكة العربية السعودية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما للعمل على إيجاد فرص أعمال مشتركة.
ستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل والمتابعة المنتظمة بين "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة، حيث سيتم التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها "إم يو إف جي" بخبرة قوية، ولا سيما في مجال البنى التحتية وتمويل المشاريع. وسيشمل ذلك أيضًا تسهيل جهود صندوق الاستثمارات العامة لاستكشاف الفرص في اليابان لدعم رؤية السعودية 2030.
وقال فوميتاكا ناكاهاما، الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسات في مجموعة الأعمال المصرفية العالمية المؤسساتية والخدمات المصرفية الاستثمارية في "إم يو إف جي": "يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة. تضفي مذكرة التفاهم هذه طابعًا رسميًا على شراكتنا الحالية القوية وتؤكد سعي "إم يو إف جي" وصندوق الاستثمارات العامة لتعميق علاقة العمل بيننا. نحن نتطلع إلى تسهيل الاحتياجات التمويلية المتطورة لصندوق الاستثمارات العامة لدعم أهدافه الطويلة المدى.
"يعد هذا التوقيع بمثابة شهادة على التزامنا المستمر تجاه المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث ندعم العملاء عبر مجموعة من القطاعات إلى جانب تسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار في اليابان."
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