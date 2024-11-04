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حافلة تسقط بـ36 راكبا من أعلى سلسلة جبال في العالم

11/4/2024 7:16:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سقطت حافلة في نهر في واد عميق في جبال هيمالايا (الأعلى في العالم)، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 36 راكبا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، الإثنين.

وقال المسؤول الكبير في ولاية أوتاراخاند ديباك راوات، لصحفيين: "تأكد حتى الآن سقوط 36 ضحية".

وأضاف: "تم نقل ثلاثة أشخاص إصاباتهم حرجة إلى مستشفى في مروحية".

وتشهد طرقات الهند الكثير من الحوادث بسبب النقص في الصيانة وخطورة مسالكها.

وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر في العام 2021 أن 11% من العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير في العالم يسجل في الهند، في حين تمتلك البلاد 1% فقط من مجموع المركبات في العالم.

في مايو/أيار الماضي قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في حادث حافلة سقطت في واد على طريق جبلي في كشمير الهندية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قضى ما لا يقل عن 37 شخصاً في المنطقة نفسها بعدما انزلقت حافلة كانت تقلهم على طريق جبلي وسقطت في واد أيضاً.

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