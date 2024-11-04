حافلة تسقط بـ36 راكبا من أعلى سلسلة جبال في العالم

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- Khaberni) خبرني - سقطت حافلة في نهر في واد عميق في جبال هيمالايا (الأعلى في العالم)، الإثنين، ما أسفر عن مقتل 36 راكبا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، الإثنين.
وقال المسؤول الكبير في ولاية أوتاراخاند ديباك راوات، لصحفيين: "تأكد حتى الآن سقوط 36 ضحية".
وأضاف: "تم نقل ثلاثة أشخاص إصاباتهم حرجة إلى مستشفى في مروحية".
وتشهد طرقات الهند الكثير من الحوادث بسبب النقص في الصيانة وخطورة مسالكها.
وجاء في تقرير للبنك الدولي نشر في العام 2021 أن 11% من العدد الإجمالي لضحايا حوادث السير في العالم يسجل في الهند، في حين تمتلك البلاد 1% فقط من مجموع المركبات في العالم.
في مايو/أيار الماضي قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في حادث حافلة سقطت في واد على طريق جبلي في كشمير الهندية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قضى ما لا يقل عن 37 شخصاً في المنطقة نفسها بعدما انزلقت حافلة كانت تقلهم على طريق جبلي وسقطت في واد أيضاً.
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