كوري يخفي جثة والده في الثلاجة لعام لسبب صادم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن رجلا أخفى جثة والده المتوفى داخل الثلاجة لأكثر من عام بسبب مشاكل في ميراث الأسرة.
وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" أنه تم الكشف عن القضية عندما سلم الرجل المشتبه به، وهو في الأربعينيات من عمره، نفسه إلى مركز شرطة إيتشيون المحلي يوم الجمعة واعترف بارتكاب الجريمة.
وبعد أن قام بتسليم نفسه توجه رجال الشرطة إلى منزل المشتبه به وعثروا على جثة والده داخل الثلاجة.
وحسب المعلومات فإن الرجل كان قد زار منزل والده في سبتمبر من العام الماضي، حيث عثر على والده متوفيا، ولم يتضح كيف قام المشتبه به بنقل رفات والده المتوفى.
واعترف بأنه أخفى الجثة لأكثر من عام للتغطية على وفاة الأب بسبب "قضايا الميراث". ولم يوضح مسؤولو الشرطة تفاصيل طبيعة "قضايا الميراث" بينما يجري التحقيق.
ولم يعثر المحققون على أي دليل يؤكد تورط المشتبه به في وفاة والده أو محاولته إتلاف الجثة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف التقرير أن المشتبه به متهم بانتهاك قسم من قانون البلاد يتضمن اتهامات بإتلاف جثة أو تدميرها أو إخفائها أو الاستيلاء عليها. ومن المقرر أن يطلب المسؤولون تشريح الجثة من قبل خدمة الطب الشرعي الوطنية لتحديد السبب الدقيق للوفاة ووقتها.
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