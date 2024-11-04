كوري يخفي جثة والده في الثلاجة لعام لسبب صادم

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت الشرطة في كوريا الجنوبية إن رجلا أخفى جثة والده المتوفى داخل الثلاجة لأكثر من عام بسبب مشاكل في ميراث الأسرة.

وذكرت صحيفة "كوريا هيرالد" أنه تم الكشف عن القضية عندما سلم الرجل المشتبه به، وهو في الأربعينيات من عمره، نفسه إلى مركز شرطة إيتشيون المحلي يوم الجمعة واعترف بارتكاب الجريمة.

وبعد أن قام بتسليم نفسه توجه رجال الشرطة إلى منزل المشتبه به وعثروا على جثة والده داخل الثلاجة.

وحسب المعلومات فإن الرجل كان قد زار منزل والده في سبتمبر من العام الماضي، حيث عثر على والده متوفيا، ولم يتضح كيف قام المشتبه به بنقل رفات والده المتوفى.

واعترف بأنه أخفى الجثة لأكثر من عام للتغطية على وفاة الأب بسبب "قضايا الميراث". ولم يوضح مسؤولو الشرطة تفاصيل طبيعة "قضايا الميراث" بينما يجري التحقيق.

ولم يعثر المحققون على أي دليل يؤكد تورط المشتبه به في وفاة والده أو محاولته إتلاف الجثة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف التقرير أن المشتبه به متهم بانتهاك قسم من قانون البلاد يتضمن اتهامات بإتلاف جثة أو تدميرها أو إخفائها أو الاستيلاء عليها. ومن المقرر أن يطلب المسؤولون تشريح الجثة من قبل خدمة الطب الشرعي الوطنية لتحديد السبب الدقيق للوفاة ووقتها.