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JETOUR تستعرض أحدث طرازاتها في معرض جدة الدولي للسيارات

11/4/2024 7:01:01 AM
(MENAFN- Asdaf News) تشارك JETOUR في معرض جدة الدولي للسيارات، الذي انطلق في 29 أكتوبر في جدة سوبر دوم، حيث تستعرض باقة من أحدث طرازاتها الرائدة من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة والسيارات العائلية. وكشفت الشركة خلال مشاركتها عن مجموعة من الطرازات الجديدة للمرة الأولى، بما فيها سيارة T1 الرياضية متعددة الاستعمالات والمخصصة للطرقات الوعرة؛ وسيارة T2 i-DM الهجينة الرياضية متعددة الاستعمالات. وسلّطت الخطوة الضوء على ثقة شركة JETOUR باستراتيجيتها على الصعيدين الوطني والعالمي، فضلاً عن زيادة استثمارها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية“ترافل+”.

سيارة T1 تتألق في إطلالتها الأولى مجسدة أفضل مزايا سيارات الطرقات الوعرة

JETOUR

الظهور الأول لسيارة T2 i-DM يبشر ببداية عصر جديد في تجارب الطرقات الوعرة بالسيارات الهجينة

نيوتن مترJETOUR

وفقاً للتقارير، سيتم إطلاق سيارة JETOUR T1، التي ظهرت لأول مرة في هذا المعرض، رسمياً في السوق السعودي بداية العام المقبل. وبعد إطلاقها، ستنضم T1 إلى T2 إلى مجموعة من المنتجات المتميزة، التي تعزز تنوع منتجات سلسلة سيارات الدفع الرباعي.

ومن المتوقع أن يسهم التوسع المتسارع لـJETOUR على صعيد السيارات العائلية والدفع الرباعي، التي تشمل طرازات X70 وX90 وDASHING، في تحقيق مبيعات تتجاوز 20,000 وحدة في السوق السعودي خلال العام المقبل.

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