JETOUR تستعرض أحدث طرازاتها في معرض جدة الدولي للسيارات

(MENAFN
- Asdaf News)
تشارك JETOUR في معرض
جدة الدولي للسيارات، الذي انطلق في 29 أكتوبر في جدة سوبر دوم، حيث تستعرض باقة من أحدث طرازاتها الرائدة من السيارات المخصصة للطرقات الوعرة والسيارات العائلية. وكشفت الشركة خلال مشاركتها عن مجموعة من الطرازات الجديدة للمرة الأولى، بما فيها سيارة T1 الرياضية متعددة الاستعمالات والمخصصة للطرقات الوعرة؛ وسيارة T2 i-DM الهجينة الرياضية متعددة الاستعمالات. وسلّطت الخطوة الضوء على ثقة شركة JETOUR باستراتيجيتها على الصعيدين الوطني والعالمي، فضلاً عن زيادة استثمارها في الشرق الأوسط من خلال استراتيجية“ترافل+”.
سيارة T1 تتألق في إطلالتها الأولى مجسدة أفضل مزايا سيارات الطرقات الوعرة
JETOUR
الظهور الأول لسيارة T2 i-DM يبشر ببداية عصر جديد في تجارب الطرقات الوعرة بالسيارات الهجينة
نيوتن مترJETOUR
وفقاً للتقارير، سيتم إطلاق سيارة JETOUR T1، التي ظهرت لأول مرة في هذا المعرض، رسمياً في السوق السعودي بداية العام المقبل. وبعد إطلاقها، ستنضم T1 إلى T2 إلى مجموعة من المنتجات المتميزة، التي تعزز تنوع منتجات سلسلة سيارات الدفع الرباعي.
ومن المتوقع أن يسهم التوسع المتسارع لـJETOUR على صعيد السيارات العائلية والدفع الرباعي، التي تشمل طرازات X70 وX90 وDASHING، في تحقيق مبيعات تتجاوز 20,000 وحدة في السوق السعودي خلال العام المقبل.
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