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التفتيش على 63 ألف مركبة منذ بداية الحملة الشتوية

11/4/2024 5:22:31 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد مندوب إدارة السير على الاستمرار بحملة التفتيش السنوية على المركبات بهدف التأكد من جاهزيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.

وأضاف النقيب أحمد الزعبي من مرتبات إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أن الحملة انطلقت يوم السبت 2-11-2024 وتستمر لمدة شهر
وقابله للتمديد حتى يتم التفتيش على أكبر عدد ممكن من المركبات في كافة محافظات المملكة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الإدارات المرورية منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحملة وتمثلت بالتفتيش على ما يقارب 63 ألف مركبة لغاية إعداد هذا التقرير تجاوز ما يقارب 80% من هذه المركبات الفحص الفني.

وأشاد النقيب الزعبي بوعي المواطن الشريك الأساسي في إنجاح هذه الحملة واهتمامه بتجهيز مركبته فنياً مشيراُ إلى أن أبرز ملاحظات التفتيش الفني تمثلت بعدم وجود طفاية الحريق والمثلث العاكس داخل المركبة وتعتبر هذه النواقص على درجة عالية من الأهمية في حال تعطل المركبات سواء في ساعات الليل وحتى النهار بالإضافة لضرورة وجود طفاية الحريق للحالات الطارئة.

هذا وتنفذ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة بحملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.

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