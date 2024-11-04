التفتيش على 63 ألف مركبة منذ بداية الحملة الشتوية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد مندوب إدارة السير على الاستمرار بحملة التفتيش السنوية على المركبات بهدف التأكد من جاهزيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء.
وأضاف النقيب أحمد الزعبي من مرتبات إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام أن الحملة انطلقت يوم السبت 2-11-2024 وتستمر لمدة شهر
وقابله للتمديد حتى يتم التفتيش على أكبر عدد ممكن من المركبات في كافة محافظات المملكة.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الإدارات المرورية منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحملة وتمثلت بالتفتيش على ما يقارب 63 ألف مركبة لغاية إعداد هذا التقرير تجاوز ما يقارب 80% من هذه المركبات الفحص الفني.
وأشاد النقيب الزعبي بوعي المواطن الشريك الأساسي في إنجاح هذه الحملة واهتمامه بتجهيز مركبته فنياً مشيراُ إلى أن أبرز ملاحظات التفتيش الفني تمثلت بعدم وجود طفاية الحريق والمثلث العاكس داخل المركبة وتعتبر هذه النواقص على درجة عالية من الأهمية في حال تعطل المركبات سواء في ساعات الليل وحتى النهار بالإضافة لضرورة وجود طفاية الحريق للحالات الطارئة.
هذا وتنفذ مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير والدوريات الخارجية والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع مندوبي إدارة الصيانة بحملة تفتيش وقائي على المركبات يتم من خلالها وضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبات التي تتجاوز الفحص الفني ولا يتم التفتيش عليها مرة أخرى وإصدار إشعار (دون مخالفة) لمدة اسبوع مهلة لاستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة للمركبات التي لا تتجاوز الفحص ومن يحصل على إشعار عليه أن يستكمل النواقص ومراجعة أي من أقسام الترخيص أو السير أو الدوريات الخارجية لاجتياز الفحص.
MENAFN04112024000151011027ID1108847658
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.