إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

MENAFN - Khaberni) خبرني - صوَّت مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، بالأكثرية، على إسقاط عضوية النائب عن دمشق، د. أنس محمد الخطيب، لحيازته الجنسية الأردنية، ليكون النائب الثالث، خلال أقل من شهر الذي تسقط عضويته في مجلس الشعب، لحمله جنسية أخرى غير الجنسية السورية، مما يعد مخالفة دستورية.

وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة، إن الخطيب الذي فاز عن محافظة «دمشق» فئة «ب»، يحمل الجنسية الأردنية، مما أدى لإسقاط عضويته نظراً لمخالفة عضويته مواد الدستور.

وكان مجلس الشعب قد صوَّت على إسقاط عضوية النائب عن مدينة حلب رجل الأعمال، شادي دبسي، في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، لحمله الجنسية التركية، تلا ذلك بأيام، التصويت على إسقاط عضوية النائب عن دمشق، رجل الأعمال البارز محمد حمشو، لحمله الجنسية التركية أيضاً.

تجدر الإشارة، إلى أن أنس محمد الخطيب، طبيب من أبناء مدينة دمشق، وهو ينتمي لحزب البعث، إضافة لكونه مدير المشاريع الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال ومدير مؤسسة الرعاية الصحية العمالية.