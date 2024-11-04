إسقاط عضوية نائب سوري لحمله الجنسية الأردنية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - صوَّت مجلس الشعب السوري، أمس الأحد، بالأكثرية، على إسقاط عضوية النائب عن دمشق، د. أنس محمد الخطيب، لحيازته الجنسية الأردنية، ليكون النائب الثالث، خلال أقل من شهر الذي تسقط عضويته في مجلس الشعب، لحمله جنسية أخرى غير الجنسية السورية، مما يعد مخالفة دستورية.
وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة، إن الخطيب الذي فاز عن محافظة «دمشق» فئة «ب»، يحمل الجنسية الأردنية، مما أدى لإسقاط عضويته نظراً لمخالفة عضويته مواد الدستور.
وكان مجلس الشعب قد صوَّت على إسقاط عضوية النائب عن مدينة حلب رجل الأعمال، شادي دبسي، في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، لحمله الجنسية التركية، تلا ذلك بأيام، التصويت على إسقاط عضوية النائب عن دمشق، رجل الأعمال البارز محمد حمشو، لحمله الجنسية التركية أيضاً.
تجدر الإشارة، إلى أن أنس محمد الخطيب، طبيب من أبناء مدينة دمشق، وهو ينتمي لحزب البعث، إضافة لكونه مدير المشاريع الصحية في الاتحاد العام لنقابات العمال ومدير مؤسسة الرعاية الصحية العمالية.
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