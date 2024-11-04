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المقلاة الهوائية قاتل سري في مطبخك.. احذره!

11/4/2024 5:13:35 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعدما أصبحت عنصراً أساسياً من الأدوات المطبخية، برزت مخاوف جديدة من تحوّل المقلاة الهوائية إلى قاتل سري في المنازل، نتيجة ارتفاع نسبة انفجاراتها الخطيرة.

استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مخاطر استخدام المقالي الهوائية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى أن الكتالوغ
الخاص بها لا يشمل أي تنبيهات من إمكانية الانفجار أو التسبب باندلاع حريق.

كشف كبير مسؤولي الامتثال في شركة "شيلد سيفتي" ستيوارت ويغانز أن الأدلة تشير بقوة إلى ارتفاع عدد الحرائق الناجمة عن المقالي الهوائية. وطالب الجهات الحكومية بإضافة المقالي الهوائية كفئة من مخاطر الحريق.

وأوضح المسؤول من الشركة "الخبيرة في مجال خدمات مكافحة الحرائق والسلامة الغذائية" أن التتبع الدقيق للحرائق المرتبطة بالمقالي الهوائية من شأنه تطوير حملات الحفاظ على السلامة من الحرائق، ما يساعد في النهاية على تخفيف المخاطر ومنع الحوادث المستقبلية

قصص مرعبة

كان متحدث باسم وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، أعلن أن الوزارة اعتمدت سياسة مراجعة بانتظام البيانات التي تتلقاها من خدمات الإطفاء والإنقاذ، للتأكد من عدد الحرائق المرتبطة بالمقالي الآلية وأي علامات تجارية.

وتحدث عن سلسلة طويلة من القصص المرعبة في السنوات الأخيرة نجمت عن شراء مقالي هوائية بأسعار زهيدة جداً، معظمها صُنّعت دون ضمان أو كفالة تصنيع، اندلعت فيها النيران وبعضها تسبب بحرائق التهمت منازل كاملة.

بين بريطانيا وأمريكا

في هذا الإطار، ذكرت ريبيكا سيم (52 عاماً)، من مدينة مانشستر، أن مقلاتها الهوائية التي يبلغ عمرها عاماً واحداً فقط كادت أن تحرق المطبخ بأكمله.

وروت تفاصيل القصة قائلة: "شعرت بخطب ما في المقلاة بعد انبعاث روائح بلاستيك يذوب منها"، فاضطرت إلى إيقاف تشغيلها ثم لفّتها بمنشفة الشاي وألقتها في الفناء الخلفي، وما هي إلا ثوانٍ حتى اندلعت النيران فيها.

وفي ولاية فلوريدا، كشف مسؤولو إطفاء أن مقلاة هوائية كانت تُستخدم لتسخين شرائح بيتزا خلال شهر مارس (آذار) الماضي، تسببت بحريق ضخم أدى إلى تدمير منزل.

ولفتت صاحبة المنزل إلى أنها كانت في الفناء الخلفي وقت اندلاع الحريق، لكنها تمكنت من إنقاذ كلبها من النيران بينما دُمّر المنزل بالكامل.

سحب مقلاة من الأسواق

خلال الشهر الماضي، سُحبت مقلاة هوائية تبيعها منصة أمازون بشكل عاجل بسبب مخاوف من احتمال اشتعال النيران فيها.

وحذر "رؤساء الصحة والسلامة" من أنّ مقلاة "برو بريز" شكل تهديداً لأنه ثبت أنّ مكوناتها الداخلية تسخن بسرعة وقابلة للاشتعال.

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