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لاهور الباكستانية..المدينة الأكثر تلوثاً في العالم

11/4/2024 5:13:33 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في المعاناة من الهواء الملوث، حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء في عاصمة البنجاب الــ1000 مجدداً اليوم الأحد، لتصبح المدينة الأكثر تلوثاً في العالم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه وفق مرصد جودة الهواء السويسري "أي كيو اير" فإن مستوى الملوثات "بي ام
2.5"، وهي الجزئيات الدقيقة في الهواء التي تلحق ضرراً بالصحة ارتفع إلى 613، وهو أعلى بـ 122.6 مرة من المستوى غير صحي، وفق منظمة الصحة العالمية.


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غير مسبوق

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر " ايه كيو أي" الذي يقيس الملوثات إلى "-1073" أعلى من مستوى أمس غير المسبوق الذي كان 1067.

كما أدى الدخان الكثيف الذي خيم على المدينة لانخفاض الرؤية إلى صفر، حيث أخفقت حكومة البنجاب في خفض مستويات التلوث.

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