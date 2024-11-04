لاهور الباكستانية..المدينة الأكثر تلوثاً في العالم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في المعاناة من الهواء الملوث، حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء في عاصمة البنجاب الــ1000 مجدداً اليوم الأحد، لتصبح المدينة الأكثر تلوثاً في العالم.
وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه وفق مرصد جودة الهواء السويسري "أي كيو اير" فإن مستوى الملوثات "بي ام
2.5"، وهي الجزئيات الدقيقة في الهواء التي تلحق ضرراً بالصحة ارتفع إلى 613، وهو أعلى بـ 122.6 مرة من المستوى غير صحي، وفق منظمة الصحة العالمية.
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غير مسبوق
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر " ايه كيو أي" الذي يقيس الملوثات إلى "-1073" أعلى من مستوى أمس غير المسبوق الذي كان 1067.
كما أدى الدخان الكثيف الذي خيم على المدينة لانخفاض الرؤية إلى صفر، حيث أخفقت حكومة البنجاب في خفض مستويات التلوث.
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